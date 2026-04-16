Fランから大手内定を獲得した人を観察してわかった…「普通の人との決定的な差」の正体
春を迎え、4月の就活戦線はいよいよ本格化する。「今からでは大手企業は無理ではないか」「出遅れてしまった」と焦りを感じる就活生は少なくない。だが、そんな不安を一掃するのが、Xで就活の失敗談を中心に発信するヨゴワール氏だ。高学歴ながら就職浪人を選び、戦略的に大手SIerやコンサルなどへの内定を勝ち取った同氏は、「戦略さえ間違えなければ、4月からでも大逆転は可能だ」と断言する。
本稿では、感情や運任せではなく、最短ルートで内定を掴むための具体的な方法を同氏が徹底解説。偏差値や学歴に頼らず、ロジックで勝率を最大化させるための、現実的かつ実践的な戦略の全貌を語っていただいた。全6回の第2回。
Fランから大手へ。学歴の壁を壊すには「圧倒的な努力量」が不可欠。
学歴的に不利な、いわゆるFラン大学の学生が、総合商社や総合デベロッパーといった超難関企業に内定することは正直に言って極めて困難であり、現実的には諦めた方が賢明だと言わざるを得ません。しかし、IT（SIer）や総合コンサルティングファーム、金融といった数百人規模の「大量採用」を行っている大手企業であれば、Fラン大学からでも十分に内定を勝ち取れる希望は残されています。実際に私も、内定先である大手SIerの懇親会に参加した際、そうした大学出身の学生を何人も見かけました。
では、有名大学の優秀な学生たちを押しのけて、Fラン大学から大手企業の内定を勝ち取ってくる学生たちは、一体何が違うのでしょうか。それは間違いなく、就活に向けた「圧倒的な努力量」です。
例えば、ある学生は選考を少しでも有利に進めるために、なんと「OB訪問を100人」もこなしていました。私自身はさすがにそこまで到達することはできませんでしたが、こうした大手内定を勝ち取る層は、対策の質以前に「圧倒的な量」をこなしているという明らかな違いがあります。学歴という初期ステータスで負けている以上、人と同じ努力をしていては絶対に勝てません。質は後からついてくると割り切り、まずは誰よりも「量」をこなす覚悟を持つべきなのです。
なぜ同じ面接でも評価が変わるのか…学歴によって異なる“見えない基準”の正体
なぜ、Fラン大学の学生はこれほどまでに「圧倒的な量」をこなさなければならないのか。そこには、就活市場において決して表立っては語られない、学歴による「面接ハードルの決定的な違い」が存在するからです。
企業側は否定するかもしれませんが、学歴が高ければ高いほど、面接での回答クオリティが低くても、割とすんなり内定が取れてしまう企業は実際に存在します。私自身、高学歴の友人が最終面接の前日に面接の練習をしているのを見て、「あんなひどい面接内容で本当に大丈夫か？」と内心思っていたにもかかわらず、彼は最終的にあっさりと優良企業（流石に大量採用の業界ではありましたが）の内定を獲得していました。学歴という看板は、面接における数々のミスを帳消しにしてくれる強力な免罪符（プラス要素）として機能するのです。
しかし、Fラン大学の学生にはその免罪符がありません。だからこそ、学歴が不利な学生ほど、面接における「志望動機」や「ガクチカ（学生時代に力を入れたこと）」といったあらゆる項目において、常に100点満点を目指す必要があります。高学歴の学生が低い点数で通過できる面接でも、Fラン大学の学生は完璧な100点を叩き出さなければ土俵にすら上がれないのです。
次回は「なぜ同じ大学内では勝てないのか。外部環境に出るべき本当の理由」について解説する。