「今日好き」小國舞羽（まう）、ミニ丈から色白美脚際立つ「努力の賜物」「脚まっすぐで綺麗」の声
【モデルプレス＝2026/04/15】ABEMAの高校生による青春恋愛番組「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に出演していた小國舞羽が4月14日、自身のInstagramを更新。美しい脚を公開し、反響が寄せられている。
【写真】「今日好き」18歳美女「努力の賜物」ミニ丈からすらり美脚
小國は「Blackが落ち着く」とつづり、屋外で様々なポーズをとる動画を公開。白シャツに黒のアウター、黒のショート丈ボトムスと黒のブーツを合わせたモノトーンコーディネートから、すらりと伸びる脚を際立たせている。
この投稿にファンからは「努力の賜物」「脚まっすぐで綺麗」「ブラックコーデ素敵」「黒似合ってる」「可愛い」「脚が細くて長くて憧れ」「スタイル良すぎ」などと注目を集めている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛番組。小國は「夏休み編2023」「卒業編2024inセブ島」に参加した。雑誌「Seventeen」（集英社）専属モデルとしても活動している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「今日好き」18歳美女「努力の賜物」ミニ丈からすらり美脚
◆小國舞羽、ショートパンツからすらり美脚
小國は「Blackが落ち着く」とつづり、屋外で様々なポーズをとる動画を公開。白シャツに黒のアウター、黒のショート丈ボトムスと黒のブーツを合わせたモノトーンコーディネートから、すらりと伸びる脚を際立たせている。
◆小國舞羽の投稿に反響
この投稿にファンからは「努力の賜物」「脚まっすぐで綺麗」「ブラックコーデ素敵」「黒似合ってる」「可愛い」「脚が細くて長くて憧れ」「スタイル良すぎ」などと注目を集めている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛番組。小國は「夏休み編2023」「卒業編2024inセブ島」に参加した。雑誌「Seventeen」（集英社）専属モデルとしても活動している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】