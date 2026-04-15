秋元康氏（67）総合プロデュースの女性11人組「WHITE SCORPION」が15日、アーバンドックららぽーと豊洲シーサイドデッキメインステージで新曲「7秒のレジスタンス」のリリースイベントを行った。

小雨が降る会場に黒の衣装で登場。セットリストが進むにつれて雨脚が強まったが、タイトル曲「7秒のレジスタンス」、「アイ マイ ライフ」、今回が初披露となる「その世界戦を生きている」を含む全6曲をパフォーマンスし、集まった大勢のファンを沸かせた。

この日は「7秒のレジスタンス」のミュージックビデオも公開され、CHOCOは「ストーリー仕立てなのもあって演技パートがとても多いんですけど、なんと11人1役を務めているので、メンバーそれぞれの表情にも注目していただきたいです」と見どころをアピール。「MVの中では、土砂降りの雨の中で感情をむき出しにして踊っているところもあるので、ぜひ、いっぱい見てください！」と話した。

今月26日からは東京・大阪・愛知・福岡の4都市でのリリースイベントがスタートする。最終日の5月30日には池袋西口公園野外劇場での開催が決定しているが、COCOは「池袋での来場者数3000人を目指したい」と宣言。昨年に行われた豊洲のイベントで来場者数1000人突破を達成したことに触れ「あの時の喜びは忘れられない」とうれしそうに振り返りつつ、「5月30日まで全力で走り抜けたい」と次を見据えた。さらなる目標達成に向け「スコピスト（ファンの総称）の皆さんにも協力して頂くことになると思うのですが、私たち11人で決めた“池袋3000人”という壁を一緒に乗り越えて頂けたらうれしいです」と呼びかけた。

続くHANNAは「3000人という目標は大きくて簡単ではないと思う」と踏まえた上で「皆さんと一緒に挑戦していきたい」と意気込み。ファンに向けて「スコピストの皆さんもどうか盛り上げて、力を貸していただけたら」と呼びかけ、会場は温かい歓声と拍手に包まれた。