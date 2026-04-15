「チームの重荷」「周囲を劣化させている」エムバペへの“不当な批判”に現地記者が鋭く反論「ゴールを量産していることが非難の対象となっている」【現地発】

「チームの重荷」「周囲を劣化させている」エムバペへの“不当な批判”に現地記者が鋭く反論「ゴールを量産していることが非難の対象となっている」【現地発】