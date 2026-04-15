ハンバーガーチェーン「フレッシュネスバーガー」にて「パクチーチキンバーガー カオマンガイ」と「パクチーチキンバーガー バインミー」が期間限定で登場！

パクチーバーガー総選挙で選ばれた、タイの屋台料理「カオマンガイ」を表現した新メニューです☆

フレッシュネスバーガー「パクチーチキンバーガー カオマンガイ／パクチーチキンバーガー バインミー」

メニュー名・価格：各パクチー1倍 750円（税込）／3倍850円（税込）／5倍950円（税込）／リーフレタスに変更750円（税込）

販売期間：2026年4月22日（水）〜6月2日（火）

販売店舗：全国のフレッシュネスバーガー店舗

※球場店舗・動物園店舗除く

※販売期間内でも、地域や店舗により品切れとなる場合があります

ハンバーガーチェーン「フレッシュネスバーガー」にて、「パクチーチキンバーガー カオマンガイ」と「パクチーチキンバーガー バインミー」が登場します！

フレッシュネスバーガーが実施し、約1万人のパクチニストが参加した「パクチーバーガー総選挙」

これまで販売されてきた人気メニューからの復活を望む声と、新たな味への期待、その両方が集まりました。

今回、多くの投票数を獲得し商品化されるのは、ファンのリアルな投票によって選ばれた、まさに“推しパクチーバーガー”の2品です。

どちらも、パクチーの量はお好みで選択可能。

少しだけ香りを楽しみたい方から、思いきり堪能したい方まで、自分好みの味に仕上げられます。

ファンの声から生まれた、特別なパクチー体験が楽しめるメニューです☆

パクチーチキンバーガー カオマンガイ

パクチー1倍

新作バーガー1位獲得の「パクチーチキンバーガー カオマンガイ」はタイの屋台料理として親しまれるカオマンガイを、バーガースタイルで表現。

店内調理のジューシーなクリスピーチキンに、甜麺醤をベースにコチュジャン、オイスターソースを合わせたオリジナルソースやたっぷりの針生姜・トマトを合わせ、旨みと辛み、香りのバランスを追求しています。

旬の国産フレッシュパクチーの風味がアクセントとなり、本格的でありながら食べやすい一品で、総選挙をきっかけに誕生したフレッシュネスの新たな挑戦です。

パクチー3倍

パクチー1倍は初心者向け。

定番はパクチー3倍です！

パクチー5倍

パクチー5倍は、挟みきれないほどのパクチーが盛りだくさんです。

リーフレタスに変更

パクチーのほかにも、リーフレタスも選択できます。

パクチーチキンバーガー バインミー

パクチー1倍

復活バーガー1位獲得の「パクチーチキンバーガー バインミー」は、2025年に高い支持を集めた実力派。

クリスピーチキンに、レバーペーストのコク、ほどよい酸味のなます、紫キャベツのマリネを重ね、五香粉とナンプラーで本場の味が表現されています。

そこへパクチーの爽やかな香りが重なり、奥行きのある味わいに仕上げられているのもポイント。

パクチー3倍

「パクチーチキンバーガー バインミー」もパクチーの量の調節ができます。

定番は、やはり3倍！

パクチー5倍

パクチー好きにはたまらない、パクチー5倍も。

国産フレッシュパクチーのおいしさを思う存分楽しめます。

リーフレタスに変更

リーフレタスに変更して味わうこともできます。

2025年12月に開催された「パクチーバーガー総選挙」

パクチーをこよなく愛するファンの皆様“パクチニスト”の声を反映し、販売商品を決定する特別企画「パクチーバーガー総選挙」には、約1万人の投票が寄せられました。

新作商品候補4種（ラクサ・プーパッポンカリー・カオマンガイ・マッサマンカレー）、復活商品候補4種（グリーンカレー・バインミー・ガパオ・トムヤムクン）の計8種の中から投票を実施。

結果は、新作部門1位：カオマンガイ、復活部門1位：バインミーとなりました☆

支持者の声（抜粋）

カオマンガイ支持の声

“安定感・親しみやすさ・ヘルシーさ” が支持され、幅広い層から共感を集めました。

「ヘルシーでさっぱり、でも満足感があるのが好き」

「バーガーになったらどう表現されるのか気になる！絶対合うはず」

「今の気分にぴったり。失敗しない安心感のあるパクチーバーガー」

バインミー支持の声

アジア屋台のような香りと非日常感が楽しめる点が支持され、多くのコメントが寄せられました。

「これまでに食べて美味しかったので、また食べたい！ バインミーはハマる組み合わせ」

「非日常感があってワクワクする。気分転換にちょうどいい味」

「前回売り切れて食べられなかったので、今回は絶対に食べたい！」

「辛くなくて野菜も多く、パクチーの香りが一番生きるバーガーだと思う」

こだわりのフライドチキンを使用

店内で1枚1枚丁寧に揚げて提供。

作りたての美味しさにこだわり、店内で生チキンに1枚ずつ丁寧に衣をつけて揚げているため、アツアツで旨味たっぷりです！

若鶏の上もも肉（サイ）を使用。

プリッとジューシーで柔らかい肉質が特徴です。

ザクッとクリスピーな食感の衣と相性抜群！

生チキンの下味には、隠し味に白味噌を使い、味の深みとコクをアップしています。

衣には、コリアンダー・バジルなど8種のスパイスを配合し、香りが引き立ちます。

パクチーチキンバーガーと相性抜群！期間限定のフローズンフルーツレモネードソーダ

メニュー名・価格：

・フローズンマンゴーレモネードソーダ 560円（税込）

・フローズンライム＆ジンジャーレモネードソーダ 560円（税込）

クラフトレモネードシリーズより、氷を一切使わず、フルーツを凍らせた果実氷をゴロッと豪快に使用し、店内でじっくりと丁寧にハチミツに漬け込んだレモンスライスと合わせた、爽快ソーダが登場。

トロピカルでフルーティーな味わいはパクチーチキンバーガーと相性抜群です！

パクチー好き注目の期間限定ハンバーガー！

フレッシュネスバーガーの「パクチーチキンバーガー カオマンガイ」と「パクチーチキンバーガー バインミー」は、2026年4月22日（水）〜6月2日（火）までの期間限定で登場です。

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