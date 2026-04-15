サカグチアミ、全曲ラブソングのデジタルEP『Hush』リリース。今夜MV公開＆生配信実施
サカグチアミが、日本クラウン移籍第2弾となるデジタルEP『Hush』を本日4月15日にリリースした。あわせて20時にはリード曲「Hush」のMVがプレミア公開される。さらにMV公開の前にはYouTube、公開後にはInstagram・TikTokで生配信が行われる。
デジタルEP『Hush』は、“全曲ラヴソング”をテーマに制作され、恋に落ちる瞬間の戸惑いや言葉にできない想い、すれ違いや距離感など、恋愛の中で生まれる繊細な感情を、サカグチアミならではの等身大の言葉とメロディーで描き出した作品となっている。
なお、本作のサウンドプロデュースは、前作EP『名前』収録の「歌を歌わなければ」でもタッグを組んだ野村陽一郎が全曲を担当している。以下、サカグチアミと野村陽一郎のコメント。
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【サカグチアミ本人コメント全文】
正直、ラヴソングを書くのは得意ではない。
そこで描かれる感情は「めっちゃ好き」か「めっちゃ辛い」か「めっちゃごめん」くらいしかないからだ。
それを、先人ミュージシャンたちが天才的なフィルターで歌ってきた。
かなり腕が問われて荷が重い。だから私は、実際に見たこと、感じたことを頼りにしか、書くことがない。
無論100%ノンフィクションというわけではないが、完全に想像だけで素敵なラヴソングを生み出したら、
それはもう私としては仙人の域だ。
EP『Hush』は、そんな不器用な私が、私なりに描いた4つの恋愛の形。
きっと、あなたの状況や気分で聴こえ方が変わっていくと思う。
当の本人がそうなのだから。どれが好きだったか、また教えてよ。
サカグチアミ
【野村陽一郎コメント全文】
映画やドラマや漫画、それにYouTubeやTikTok。今はポケットの中に無限のエンタメを持ち歩ける時代だけど、
ラブソングは映像がないぶん、聴く人それぞれの恋の景色が浮かぶ。
子供の頃、理由もなくワクワクしていた気持ちは、いつの間にか恋に向かうドキドキに変わっていたのかもしれない。
いつも側にありそうで、思い通りにならないもの。
サカグチアミ『Hush』の4曲には、そんな恋の時間が静かに詰まっている。
『絆創膏』の一節、玄関の扉に鍵を掛けた瞬間を「2人の思い出に蓋をした音だった」と表現するその感性。
なんて素敵で、甘くて、苦しくて、切なくなる表現をしてくれるのか。アミちゃんは。
ぜひ、それぞれの物語に浸ってほしい。
野村陽一郎
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■Digital EP「Hush」リリース記念 生配信スケジュール
2026年4月15日（水）
・19:45 YouTube Live生配信
https://youtube.com/live/oQCeiYo8BMU
・20:10-20:30 Instagram / TikTok 生配信
Instagram ： https://www.instagram.com/ami_sakagt/
TikTok ： https://www.tiktok.com/@ami_sakagt
◾️EP『Hush』
2026年4月15日（水）配信リリース
配信リンク：https://lnk.to/pre_hush
▼収録曲
1.サニーサンデー
2.Hush
3.絆創膏
4.長さ
◾️＜サカグチアミ「Mitsuke I tour」＞
2026年
5月16日（土）愛知県・名古屋CLUB UPSET（開場17:30 / 開演18:00）
5月17日（日）大阪府・梅田シャングリラ（開場17:30 / 開演18:00）
5月29日（金）宮城県・仙台LIVE HOUSE enn 2nd（開場18:30 / 開演19:00）
5月31日（日）北海道・札幌PLANT（開場17:30 / 開演18:00）
6月13日（土）広島県・広島CAVE-BE（開場17:30 / 開演18:00）
6月14日（日）福岡県・福岡INSA（開場17:30 / 開演18:00）
6月27日（土）香川県・高松DIME（開場17:30 / 開演18:00）
6月28日（日） 兵庫県・神戸VARIT.（開場17:30 / 開演18:00）
7月4日（土）東京都・SHIBUYA WWW X（開場17:15 / 開演18:00）
チケット取り扱い：https://www.sma.co.jp/s/sma/music/sakaguchi_ticket#/
イープラス / チケットぴあ / ローソンチケット / SMA TICKET
関連リンク
◆サカグチアミ オフィシャルサイト
◆サカグチアミ オフィシャルX
◆サカグチアミ オフィシャルInstagram
◆サカグチアミ オフィシャルYouTubeチャンネル
◆サカグチアミ オフィシャルTikTok