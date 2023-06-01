[4.14 欧州CL準々決勝第2戦](アンフィールド)

※28:00開始

<出場メンバー>

[リバプール]

先発

GK 25 ギオルギ・ママルダシュビリ

DF 4 フィルヒル・ファン・ダイク

DF 5 イブラヒマ・コナテ

DF 6 ミロシュ・ケルケズ

DF 30 ジェレミー・フリンポン

MF 7 フロリアン・ビルツ

MF 8 ドミニク・ショボスライ

MF 10 アレクシス・マック・アリスター

MF 38 ライアン・フラーフェンベルフ

FW 9 アレクサンデル・イサク

FW 22 ウーゴ・エキティケ

控え

GK 28 フレディ・ウッドマン

GK 74 K. Miściur

DF 2 ジョー・ゴメス

DF 26 アンドリュー・ロバートソン

DF 65 A. Nallo

MF 17 カーティス・ジョーンズ

MF 42 トレイ・ナイオニ

FW 11 モハメド・サラー

FW 14 フェデリコ・キエーザ

FW 18 コーディ・ガクポ

FW 73 リオ・ングモハ

監督

アルネ・スロット

[パリSG]

先発

GK 39 マトベー・サフォノフ

DF 2 アクラフ・ハキミ

DF 5 マルキーニョス

DF 25 ヌーノ・メンデス

DF 51 ウィリアム・パチョ

MF 17 ビティーニャ

MF 33 ウォーレン・ザイール・エメリ

MF 87 ジョアン・ネベス

FW 7 フビチャ・クバラツヘリア

FW 10 ウスマン・デンベレ

FW 14 デジレ・ドゥエ

控え

GK 30 リュカ・シバリエ

GK 89 レナート・マリン

DF 4 ルーカス・ベラルド

DF 6 イリア・ザバルニー

DF 21 リュカ・エルナンデス

MF 19 イ・ガンイン

MF 24 セニー・マユル

MF 27 ドロ・フェルナンデス

FW 9 ゴンサロ・ラモス

FW 29 ブラッドリー・バルコラ

FW 49 イブラヒム・エムバイェ

監督

ルイス・エンリケ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります