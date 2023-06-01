リバプールvsパリSG スタメン発表
[4.14 欧州CL準々決勝第2戦](アンフィールド)
※28:00開始
<出場メンバー>
[リバプール]
先発
GK 25 ギオルギ・ママルダシュビリ
DF 4 フィルヒル・ファン・ダイク
DF 5 イブラヒマ・コナテ
DF 6 ミロシュ・ケルケズ
DF 30 ジェレミー・フリンポン
MF 7 フロリアン・ビルツ
MF 8 ドミニク・ショボスライ
MF 10 アレクシス・マック・アリスター
MF 38 ライアン・フラーフェンベルフ
FW 9 アレクサンデル・イサク
FW 22 ウーゴ・エキティケ
控え
GK 28 フレディ・ウッドマン
GK 74 K. Miściur
DF 2 ジョー・ゴメス
DF 26 アンドリュー・ロバートソン
DF 65 A. Nallo
MF 17 カーティス・ジョーンズ
MF 42 トレイ・ナイオニ
FW 11 モハメド・サラー
FW 14 フェデリコ・キエーザ
FW 18 コーディ・ガクポ
FW 73 リオ・ングモハ
監督
アルネ・スロット
[パリSG]
先発
GK 39 マトベー・サフォノフ
DF 2 アクラフ・ハキミ
DF 5 マルキーニョス
DF 25 ヌーノ・メンデス
DF 51 ウィリアム・パチョ
MF 17 ビティーニャ
MF 33 ウォーレン・ザイール・エメリ
MF 87 ジョアン・ネベス
FW 7 フビチャ・クバラツヘリア
FW 10 ウスマン・デンベレ
FW 14 デジレ・ドゥエ
控え
GK 30 リュカ・シバリエ
GK 89 レナート・マリン
DF 4 ルーカス・ベラルド
DF 6 イリア・ザバルニー
DF 21 リュカ・エルナンデス
MF 19 イ・ガンイン
MF 24 セニー・マユル
MF 27 ドロ・フェルナンデス
FW 9 ゴンサロ・ラモス
FW 29 ブラッドリー・バルコラ
FW 49 イブラヒム・エムバイェ
監督
ルイス・エンリケ
※28:00開始
<出場メンバー>
[リバプール]
先発
GK 25 ギオルギ・ママルダシュビリ
DF 4 フィルヒル・ファン・ダイク
DF 5 イブラヒマ・コナテ
DF 6 ミロシュ・ケルケズ
DF 30 ジェレミー・フリンポン
MF 7 フロリアン・ビルツ
MF 8 ドミニク・ショボスライ
MF 10 アレクシス・マック・アリスター
MF 38 ライアン・フラーフェンベルフ
FW 22 ウーゴ・エキティケ
控え
GK 28 フレディ・ウッドマン
GK 74 K. Miściur
DF 2 ジョー・ゴメス
DF 26 アンドリュー・ロバートソン
DF 65 A. Nallo
MF 17 カーティス・ジョーンズ
MF 42 トレイ・ナイオニ
FW 11 モハメド・サラー
FW 14 フェデリコ・キエーザ
FW 18 コーディ・ガクポ
FW 73 リオ・ングモハ
監督
アルネ・スロット
[パリSG]
先発
GK 39 マトベー・サフォノフ
DF 2 アクラフ・ハキミ
DF 5 マルキーニョス
DF 25 ヌーノ・メンデス
DF 51 ウィリアム・パチョ
MF 17 ビティーニャ
MF 33 ウォーレン・ザイール・エメリ
MF 87 ジョアン・ネベス
FW 7 フビチャ・クバラツヘリア
FW 10 ウスマン・デンベレ
FW 14 デジレ・ドゥエ
控え
GK 30 リュカ・シバリエ
GK 89 レナート・マリン
DF 4 ルーカス・ベラルド
DF 6 イリア・ザバルニー
DF 21 リュカ・エルナンデス
MF 19 イ・ガンイン
MF 24 セニー・マユル
MF 27 ドロ・フェルナンデス
FW 9 ゴンサロ・ラモス
FW 29 ブラッドリー・バルコラ
FW 49 イブラヒム・エムバイェ
監督
ルイス・エンリケ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります