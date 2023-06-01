Snow Man、プーマ新キャンペーン“YOUR DIRECTION”に起用 速さを感じた瞬間「デビューしてからより加速して進化している実感がある」
9人組グループ・Snow Manが、15日から開始されるプーマ ジャパンの新キャンペーン『YOUR DIRECTION（ユア・ディレクション）』に起用されている。
【別カット】スポーティーでさわやかに履きこなすSnow Man
同キャンペーンでは、「YOUR DIRECTION」をテーマに、“自分のままで行こう”というメッセージのもと、Snow Man がランニングスタイルシューズ「VELOCITY NITRO 4（ベロシティ ニトロ4）」と「DARTER PRO 2（ダーター プロ2）」を着用して登場。メンバーそれぞれの個性や動きを通して、自分らしく前へ進む姿を描いたキャンペーンビジュアル・ムービーを新商品取扱店舗および特設サイトにて公開する。
VELOCITY NITRO 4は、プーマ独自のミッドソールフォーム「NITROFOAM（ニトロフォーム）」を搭載したランニングシューズで、軽量性とクッション性、反発性をバランスよく兼ね備えたモデル。ランニング由来のテクノロジーを活かしながら、日常のあらゆるシーンで快適な履き心地を提供する。アクティブな移動からデイリーユースまで、シーンを問わず活躍する一足となる。
また、DARTER PRO 2は、ミッドソールにクッション性、軽さ、そして高反発力を発揮する「PROFOAM（プロフォーム）」を採用。アウトソールにはグリップ力と耐久性に優れた「PROTREAD（プロトレッド）」テクノロジーを搭載。柔らかなメッシュアッパーが足を優しく包み込み、日常使いにおいてもストレスのない快適な履き心地を実現。ランニングシューズの機能性をベースに、日常のスタイルに取り入れやすい一足に仕上げている。
キャンペーンムービーでは、「YOUR DIRECTION（自分のままで行こう）」というテーマのもと、メンバーがそれぞれの個性的な演出シーンを通して、自分らしく前に進んでいく姿を描く。
撮影の感想について聞かれると、深澤辰哉は「全員で作った感じがしました。歩くシーンが多かったのですが、息が合わないとぶつかってしまうところをSnow Manらしく息を合わせて歩けたので、ぜひそこをチェックしてほしいです」と撮影の見どころを語った。
また、今回のテーマ「YOUR DIRECTION（自分のままで行こう）」にちなみ、自分らしくいるために大切にしていることについて聞かれると、阿部亮平は「Snow Manは9人それぞれが得意分野を持っていて、それがあまり重ならないのが魅力であり強みだと思います」とコメント。これに対し向井康二は「自分は自分のキャラクターのままでいるだけ」と語り、メンバー同士の軽快な掛け合いで現場を和ませた。
さらに、CMに登場するシューズ「VELOCITY NITRO」の“VELOCITY＝速度”にちなみ、最近速さを感じた出来事についての質問では、佐久間大介は「時間の進むスピードがとても早く、いつの間にか2025年が終わって2026年が始まっていると感じています。デビューしてからより加速して進化している実感があるので、そのスピードに耐えられる体を作っていきたい」と実感を込めた。
また、ゴールデンウィークにプーマのシューズを履いてやりたいことについて聞かれると、渡辺翔太は「GWは皆さんがお休みのときこそ僕たちは活動する期間。プライベートでどこかに行くよりも、プーマのシューズを履いてファンの皆さんに会いに行きたい」とコメント。一方、岩本照は「5月は自分の誕生日なので、33キロのランニングに挑戦したい」と語り、「昨年は32歳だったので32キロを走ったのですが、今年は33歳になるので33キロに挑戦したいと思います」と、その理由についても明かしている。
【別カット】スポーティーでさわやかに履きこなすSnow Man
同キャンペーンでは、「YOUR DIRECTION」をテーマに、“自分のままで行こう”というメッセージのもと、Snow Man がランニングスタイルシューズ「VELOCITY NITRO 4（ベロシティ ニトロ4）」と「DARTER PRO 2（ダーター プロ2）」を着用して登場。メンバーそれぞれの個性や動きを通して、自分らしく前へ進む姿を描いたキャンペーンビジュアル・ムービーを新商品取扱店舗および特設サイトにて公開する。
また、DARTER PRO 2は、ミッドソールにクッション性、軽さ、そして高反発力を発揮する「PROFOAM（プロフォーム）」を採用。アウトソールにはグリップ力と耐久性に優れた「PROTREAD（プロトレッド）」テクノロジーを搭載。柔らかなメッシュアッパーが足を優しく包み込み、日常使いにおいてもストレスのない快適な履き心地を実現。ランニングシューズの機能性をベースに、日常のスタイルに取り入れやすい一足に仕上げている。
キャンペーンムービーでは、「YOUR DIRECTION（自分のままで行こう）」というテーマのもと、メンバーがそれぞれの個性的な演出シーンを通して、自分らしく前に進んでいく姿を描く。
撮影の感想について聞かれると、深澤辰哉は「全員で作った感じがしました。歩くシーンが多かったのですが、息が合わないとぶつかってしまうところをSnow Manらしく息を合わせて歩けたので、ぜひそこをチェックしてほしいです」と撮影の見どころを語った。
また、今回のテーマ「YOUR DIRECTION（自分のままで行こう）」にちなみ、自分らしくいるために大切にしていることについて聞かれると、阿部亮平は「Snow Manは9人それぞれが得意分野を持っていて、それがあまり重ならないのが魅力であり強みだと思います」とコメント。これに対し向井康二は「自分は自分のキャラクターのままでいるだけ」と語り、メンバー同士の軽快な掛け合いで現場を和ませた。
さらに、CMに登場するシューズ「VELOCITY NITRO」の“VELOCITY＝速度”にちなみ、最近速さを感じた出来事についての質問では、佐久間大介は「時間の進むスピードがとても早く、いつの間にか2025年が終わって2026年が始まっていると感じています。デビューしてからより加速して進化している実感があるので、そのスピードに耐えられる体を作っていきたい」と実感を込めた。
また、ゴールデンウィークにプーマのシューズを履いてやりたいことについて聞かれると、渡辺翔太は「GWは皆さんがお休みのときこそ僕たちは活動する期間。プライベートでどこかに行くよりも、プーマのシューズを履いてファンの皆さんに会いに行きたい」とコメント。一方、岩本照は「5月は自分の誕生日なので、33キロのランニングに挑戦したい」と語り、「昨年は32歳だったので32キロを走ったのですが、今年は33歳になるので33キロに挑戦したいと思います」と、その理由についても明かしている。