µ¤¤Å¤±¤Ðº£Ç¯¤â¡¢»Ä¤ê1¥ö·î¶¯¡£Åß¤Îµ¤ÇÛ¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤Î»þ´ü¡£Åìµþ¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¥·¡¼¥ó¤ÏÇ¯Ëö¤Ë¸þ¤±²ÃÂ®ÅÙÅª¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¿·¤¿¤ÊºÍÇ½¤Ë½Ð¹ç¤¨¤ë£µ¸®¤ò¸·Áª¤·¤¿¡££±¡¥À¤³¦¤ÇÇÝ¤Ã¤¿ÏÓÁ°¤ÇÅìµþ¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¥·¡¼¥ó¤òÌÀ¤ë¤¯¾È¤é¤¹¡¢Âç»Ö¤¢¤ë¿·±Ô¡ØCREATERNA¡Ù¡÷ÃÓ¿¬Âç¶¶2025/7/12 OPENÅ¹Æâ¤Ï¡¢¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ê°õ¾Ý¤ÎÇò¤¬´ðÄ´¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤æ¤ë¤ä¤«¤Ë¸Ì¤òÉÁ¤¤¤¿¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Î¤Û¤«¤Ë¥Æ¡¼¥Ö¥ëÀÊ¤âµ¨Àá¤Î°Ü¤í¤¤¤ä¿©ºà¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÂ¸Ê¬¤Ë´®Ç½¤¹¤ë£²