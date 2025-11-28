「プーマ（PUMA）」を巡り、中国スポーツ用品大手の安踏体育用品（アンタ）のほか、アシックスが買収に関心を示している可能性があると米ブルームバーグなどが報じた件について、アシックスは11月28日付で「そのような事実は一切ない」と報道内容を否定する声明を発表した。【画像をもっと見る】プーマを展開するプーマSE（Puma SE）は北米、欧州、中国での販売不振が響き、2025年12月期通期の営業損益は赤字に転落する見込み