長年の延期や足踏みを経て、A$AP Rocky（エイサップ・ロッキー）の4枚目のスタジオ・アルバム『Dont Be Dumb』がついに到着した。これは2026年におけるヒップホップ界最初の大きな布石であり、彼にとって、注目度の高いメディア露出やコラボレーション、そして話題をさらう瞬間に満ちた一年になることを予感させる。ニューヨークおよびヒップホップ界で最も貴重な才能の一人と見なされながらも、かつてはリリースの間隔が空きすぎ