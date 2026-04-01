買い物体験が変わる再編構想！ ジョイフル本田とアークランズ「経営統合」

記事ポイント ジョイフル本田とアークランズの経営統合で、店舗網拡大や商品力向上が期待できます。新会社はリアルとデジタルを連携し、買い物しやすい環境づくりを進めます。専門店集合型ホームセンター構想が、地域に根ざした専門性の高い売場づくりにつながります。 ジョイフル本田とアークランズの経営統合で、店舗網拡大や商品力向上が期待できます。新会社はリアルとデジタルを連携し、買い物しやすい環境づくりを進めます。専門店集合型ホームセンター構想が、地域に根ざした専門性の高い売場づくりにつながります。

ジョイフル本田とアークランズが、経営統合に向けて動き出します。

新たなホームセンター運営会社は、店舗の広がりと専門性の高い売場づくりを通じて、より便利な買い物体験を目指します。

ホームセンターをよく利用する人にとって、品ぞろえやサービスの広がりに注目したい発表です。

ジョイフル本田とアークランズ「経営統合」

発表日: 2026年4月14日主体: 株式会社ジョイフル本田、アークランズ株式会社対象: 経営統合による新たなホームセンター運営会社の設立統合方法: 共同株式移転による共同持株会社設立

ジョイフル本田とアークランズは、住まいや暮らしに関する価値観の多様化やEC市場の拡大を受けて、より便利で快適な購買体験の実現を目指します。

新会社は、大型店舗運営や専門店運営、商品開発の強みを組み合わせることで、専門性の高い売場やサービスの充実を進めます。

ジョイフル本田とアークランズ「期待される効果」

主な効果: 商品展開と調達機能の連携主な効果: 顧客基盤とマーケティング機能の連携主な効果: 店舗開発、運営ノウハウの共有主な効果: IT、物流、決済など事業基盤機能の最適化

両社の連携は、プライベートブランド商品や専売商品の相互供給につながり、店舗で選べる商品の魅力を高めます。

両社の連携は、デジタル活用やブランド横断の回遊促進によって、店舗とオンラインの両方で買い物しやすい環境づくりを後押しします。

共同持株会社「経営体制と今後の方針」

取締役人数: 9名予定社外取締役: 5名予定代表取締役会長: 本田 理氏代表取締役社長: 平山 育夫氏代表取締役副社長: 坂本 晴彦氏相談役: 坂本 勝司氏

共同持株会社は、専門店集合型ホームセンター構想を掲げ、構想に賛同するホームセンター各社との連携拡大も視野に入れます。

共同持株会社は、地域一番店が集う形を目指すことで、暮らしに必要な商品やサービスをまとめて選びやすい環境づくりを進めます。

ジョイフル本田とアークランズの経営統合は、ホームセンターでの買い物をより便利にしそうな動きです。

新会社の取り組みは、商品の選びやすさや専門性の高いサービスを重視する人にとって、見逃せない変化になりそうです。

リアル店舗とデジタルの連携が進むことで、日用品から住まい関連の商品まで、これまで以上に使いやすい買い物環境が期待できます。

ジョイフル本田とアークランズの経営統合の紹介でした。

よくある質問

Q. ジョイフル本田とアークランズの経営統合で何が変わりますか？

A. ジョイフル本田とアークランズの経営統合により、店舗網の拡大や商品開発力の強化、デジタル連携による買い物の利便性向上が期待されています。

Q. 新会社はどのような方向を目指しますか？

A. 新会社は、専門店集合型ホームセンター構想を掲げ、専門性の高い店舗やサービスを持つホームセンター各社との連携拡大を目指します。

Q. 経営統合の方法は何ですか？

A. ジョイフル本田とアークランズは、共同株式移転の方法で共同持株会社を設立し、持株会社体制へ移行する予定です。

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