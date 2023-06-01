【「コロちゃおホラー」3作品第1巻】 4月28日発売

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小学館は、コロコロコミックとちゃおから生まれた新雑誌「コロちゃお」発のホラーマンガ3作品それぞれの第1巻を4月28日に発売する。

今回発売されるのは、「SHAMAN KING」の武井宏之氏最新作「呪ロ」、「近畿地方のある場所について」の背筋氏マンガ原作初挑戦となる「キルレート・カオス」、第四境界原作の本格ホラー「幽拐少女」の3作品。

「呪ロ」第1巻

著：武井宏之氏

定価：880円

【あらすじ】

2046年。ついに 霊の存在が科学的に解明された世界。世界各地で発生する謎の大霊障災害――「百鬼夜行」。人類は、霊を認識できる時代に突入した。主人公・俊作が駆るのは、呪符の力で霊を討つ最強マシン“呪ロ（じゅろ）”――呪符式バイク。鋼のマシンとオカルトの力で、百鬼夜行に立ち向かえ！

「SHAMAN KING」の武井宏之が男のロマンをすべて詰め込んだ、本気の一作。サイバー×オカルト×バトル新時代の霊戦アクション、開幕！

「キルレート・カオス」第1巻

原作：背筋氏 作画：TERU氏 構成：ふじこう氏

定価：880円

【あらすじ】

「近畿地方のある場所について」作者・背筋、初の漫画原作！世界的イラストレーター「REDTAIL」のTERU、「キレイセカイ」のふじこうの最強チームでおくる新世代ホラーバトル！

ゲームが大好きな少年ヤマト、リョウヘイ、ユウジ。彼らがプレイするオンラインゲーム「モンスターナイト」の世界で、謎の少女 コスモス と出会う。だがその出会いを境に、ヤマトの日常に “異常” が現れはじめる――。それは、恐怖の冒険のはじまりだった。

「幽拐少女」第1巻

原作：第四境界 漫画：もりちかこ氏

定価：880円

【あらすじ】

お化けが見える「橘つむぎ」は今日もどこかに閉じ込められる。電話ボックスに、ウサギ小屋、そして―――。どうかあなたの手で彼女を助けてください。いま彼女に接触できるのは、あなたしかいないのだから――。

「人の財布」や「かがみの特殊少年更生施設」を手掛けるＡＲＧ（日常侵蝕ゲーム）クリエイター集団・第四境界と「ちゃお」の大人気漫画家・もりちかこによる、今最も話題のホラー漫画!!

今回のコミックスには、通常のバッドエンドに加えて、ゲームをクリアした方だけがたどり着けるトゥルーエンドの物語も掲載。さらなるオマケ要素もご用意することで、コミックスを手にした方だけが楽しめる仕様となっております。