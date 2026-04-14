華原朋美、息子と初のUSJへ！ 幸せあふれる親子ショットに「とても楽しそう」「かけがえのない時間」反響
歌手の華原朋美さんは4月13日、自身のX（旧Twitter）を更新。息子を初めてユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ）に連れて行った様子を公開しました。
【写真】華原朋美＆息子のUSJショット
華原さんが息子と、ライトアップされたユニバーサル・グローブの前やスーパー・ニンテンドー・ワールドで笑顔を見せる姿、レストランで食事をする姿などが収められています。スーパースター・ポップコーンバケツを持った息子の表情は隠されているものの、うれしそうです。
続けて「ずっと前から、ママ〜USJにいつか連れてってね って約束していたから、またひとつ楽しい思い出が出来ました ママと一緒にUSJ行ってくれてありがとうね」と、息子への感謝を言葉にしました。
コメントでは「かけがえのない時間 思い出できたようで」「息子ちゃんと楽しい時間を過ごせて良かったですね」「最高に楽しんでいる様子が伝わってきました」「息子さんとても楽しそう」「楽しい記憶は子供には必ず残りますよ」などの声が寄せられています。
(文:五六七 八千代)
【写真】華原朋美＆息子のUSJショット
息子と初めてのUSJを満喫華原さんは「子供を初めてUSJに連れて行ってきました 大好きなトンカツをまずは食べてからパーク内を歩きまわり笑顔いっぱいな息子が見れてとても私は幸せな気持ちになりました」とつづり、4枚の写真を公開。
続けて「ずっと前から、ママ〜USJにいつか連れてってね って約束していたから、またひとつ楽しい思い出が出来ました ママと一緒にUSJ行ってくれてありがとうね」と、息子への感謝を言葉にしました。
コメントでは「かけがえのない時間 思い出できたようで」「息子ちゃんと楽しい時間を過ごせて良かったですね」「最高に楽しんでいる様子が伝わってきました」「息子さんとても楽しそう」「楽しい記憶は子供には必ず残りますよ」などの声が寄せられています。
「息子が卒園しました」たびたび息子との写真を公開している華原さん。3月25日には「いつも華原朋美を優しく応援してくださる皆様へ 私の息子が卒園しました」とつづり、1枚の写真を公開しました。卒園式のためにスーツを着てヘアセットした息子のソロショットです。投稿では、これまでの成長を振り返りながら、ファンへの感謝を丁寧につづっています。気になった人はぜひチェックしてみてください。
(文:五六七 八千代)