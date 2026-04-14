お笑いコンビ「完熟フレッシュ」の池田レイラ（21）が、“美ボディー際立つ”水着姿やコスプレショットを披露。「すごく成長してないかい!?」「いつの間にか、たわわな娘になってる」などの声が寄せられている。

【映像】池田レイラのビキニ姿やセクシーなコスプレショット

2016年、父親の池田57CRAZY（50）と、お笑いコンビ「完熟フレッシュ」を結成し、小学生の頃から活動していたレイラ。2017年のM-1グランプリでは、準々決勝に進出し「ベストアマチュア賞」を受賞していた。

2024年2月には、『週刊プレイボーイ』で人生初となるグラビアに挑戦。2025年2月14日に更新したInstagramでは、写真集の発売を報告し、オレンジの水着ショットやビキニが透けた水色のニット姿など、撮影中の様子を公開していた。

池田レイラ、“美ボディー際立つ”水着姿を披露

2026年4月13日の更新では、高校の同級生だったというタレントの夏芽すず（21）とのペアグラビアがマンガ雑誌『週刊ヤングマガジン』に掲載されていることを報告。

「色んな季節のかわいい姿をお届けできると思います ぜひそちらもチェックしていただき、私たちと四季、過ごしましょう」とコメントし、豊満なバストがあらわになったサンタコスプレや、花がらの黄色いビキニ姿を披露している。

この投稿にファンからは「目のやり場こまるやつ」「もうたまらない」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）