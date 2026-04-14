◇ナ・リーグ ドジャース−メッツ（2026年4月13日 ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が13日（日本時間14日）、本拠でのメッツ戦に「1番・DH」で先発出場。第1打席で死球を受けた後は2打席続けて凡退した。

初回の第1打席は右肩甲骨付近に相手先発・ピーターソンの94マイル（約151キロ）シンカーが直撃。悲鳴をあげたもののそのまま一塁に進み、二進後、スミスの中前適時打で先制のホームを踏んだ。二塁に進んだ際には相手遊撃手・リンドアが心配し、死球を受けた右肩付近をさすり、大谷が笑みを浮かべるシーンもあった。

生還後はベンチ裏に下がったものの2回途中にベンチに戻り、その後も試合に出続けた。ただ、2回2死の第2打席は低めスライダーに空振り三振、4回1死二塁の第3打席は一ゴロに倒れた。

大谷は11、12日のレンジャーズ戦で2試合連続先頭打者アーチをマーク。3試合連続の先頭打者本塁打とはならなかった。

打者としては前日まで15試合に出場し、打率・286、5本塁打、10打点。投手としては15日（同16日）のメッツ戦で今季3度目の投打同時出場が予定されている。