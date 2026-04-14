「こりゃすげえ」女性アイドル、10キロ減の最新ショット公開！ 「腹筋が割れてきてるのがスゴい！」
アイドルグループ・FLAPSTARの来栖沙奈さんは4月12日、自身のX（旧Twitter）を更新。ダイエットで体重が減り、分かったメリットとデメリットを説明しました。
【写真】来栖沙奈のダイエット前後の姿
またメリットとして「綺麗とか可愛いって言われる回数が圧倒的に増える」「自撮りが盛れる」「服を着るのが楽しくなる」と、デメリットとして「体が冷えやすくなる」「胃もたれしやすくなる」「体育座りをするとおしりの骨が痛い」などと説明した来栖さん。
コメントでは「腹筋が割れてきてるのがスゴい！」「デメリットで3回笑った」「こりゃすげえ」「リバウンドさな丸、しないでねェ〜」など、さまざまな声が上がっています。
【写真】来栖沙奈のダイエット前後の姿
「デメリットで3回笑った」来栖さんは「-10kg以上ダイエットした私が痩せてわかったメリット」とつづり、2枚の写真を載せています。自身の現在と過去の比較ショットです。最新ショットでは全体的にほっそりしており、美脚が際立っています。
コメントでは「腹筋が割れてきてるのがスゴい！」「デメリットで3回笑った」「こりゃすげえ」「リバウンドさな丸、しないでねェ〜」など、さまざまな声が上がっています。