アイドルグループ・FLAPSTARの来栖沙奈さんは4月12日、自身のXを更新。ダイエットのビフォーアフターを公開しました。（サムネイル画像出典：来栖沙奈さん公式Xより）

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アイドルグループ・FLAPSTARの来栖沙奈さんは4月12日、自身のX（旧Twitter）を更新。ダイエットで体重が減り、分かったメリットとデメリットを説明しました。

【写真】来栖沙奈のダイエット前後の姿

「デメリットで3回笑った」

来栖さんは「-10kg以上ダイエットした私が痩せてわかったメリット」とつづり、2枚の写真を載せています。自身の現在と過去の比較ショットです。最新ショットでは全体的にほっそりしており、美脚が際立っています。

またメリットとして「綺麗とか可愛いって言われる回数が圧倒的に増える」「自撮りが盛れる」「服を着るのが楽しくなる」と、デメリットとして「体が冷えやすくなる」「胃もたれしやすくなる」「体育座りをするとおしりの骨が痛い」などと説明した来栖さん。

コメントでは「腹筋が割れてきてるのがスゴい！」「デメリットで3回笑った」「こりゃすげえ」「リバウンドさな丸、しないでねェ〜」など、さまざまな声が上がっています。

「私が10kg以上痩せた方法」

9日には「私が10kg以上痩せた方法」と題し、「食べたいもの食べていいけど1日800~1600kcal以内の食事にする」「とにかく踊りまくる」などと明かしていた来栖さん。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。(文:鎌田 弘)