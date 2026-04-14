お笑いコンビ「ウエストランド」の井口浩之（42）が、13日深夜放送のテレビ朝日「耳の穴かっぽじって聞け!」（月曜深夜1・58）に出演。「レインボー」池田直人（32）が暴露したエピソードの“真相”を語った。

同番組スタッフから、井口の“DMナンパ”を池田が暴露していたとの情報がタレ込まれると、井口は「あいつ…マジでホントに。僕が我慢しても、もう…ホントに…」と怒りが収まらない様子。

その姿に「とろサーモン」久保田かずのぶが「何を抑えてんだよ、言ったらいいじゃん」とけしかけると、井口はリミッターを解除。池田に向けて「お前な！お前のホントのやつ、僕は知ってるからな！お前はウソを言ってるけど、お前、結構終わるぐらいのやつ知ってるからな！こっちは」とまくしたてた。

池田は先月放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」（関西ローカル、水曜後11・10）に出演した際、自身が港区女子数人に「誰からDM来たことある？」と聞いたところ、「一番名前が挙がってくるのは、ウエストランドの井口さん」と暴露していた。

改めて井口は「僕が港区女子にするわけないだろ！嫌いなんだから、港区女子なんか！」とヒートアップ。「知ってるからな！あいつだけを潰すために人生を捧げようと思った、その時に」とぶちまけると、久保田は「そんな人生、やめてくれよ」と“懇願”した。

井口が「しょうがないから許してやった」と、どうにかトーンダウンすると、今度は久保田がニヤリ。「おい、池田！そういうの、バンバン言っていけよ！」とカメラ越しに呼びかけていた。