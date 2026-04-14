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意外と知らない「はいはい」を飛ばすリスク。将来の学習能力や運動能力に影響する理由を専門家が解説

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「まい先生の天才保育チャンネル」が、「【発達】早く歩いた赤ちゃんの落とし穴｜ハイハイなしは脳発達に影響」を公開した。お口と姿勢の専門家であるまい先生が、赤ちゃんの「はいはい」の重要性と、その過程を飛ばすことで生じる将来へのリスクについて解説した。



まい先生によると、自身が運営するオンラインサロンで寄せられる相談の第1位は「はいはい」に関する悩みだという。はいはいを飛ばすと、将来の姿勢や歩行の土台、さらには脳の発達や学習能力にまで影響が及ぶと指摘する。



動画では、はいはいが具体的に何を鍛えているのかを解説。肩周りや呼吸時の腹圧、股関節、足指の使い方のほか、目と手の連動や距離感を測る能力を養う役割があるという。最近、転んだ際に手が出ず前歯を折ってしまう子や、キャッチボールでボールとの距離感が測れない子が増えている背景には、この時期に鍛えられるべき感覚が十分に育っていない可能性を挙げた。



さらに、正しいはいはいのチェックポイントとして、「手をつく位置が肩の下にあるか」「手がパーに開いているか」「お尻の下に膝が入り、足指が立っているか」の3点を提示した。足がカエルのように開いていたり、腰が落ちて背中に凹みがあったりする状態は、腹圧をしっかり使えていない証拠であり、本来のはいはいとは異なる代償運動になっていると警告する。



最後にリカバリー方法について言及。無理やり正しい姿勢を取らせるのではなく、「泣く」という動作で腹圧をかけるなど、ずり這いやそれ以前の段階に戻って根本的な原因を探るプロセスが重要であると語った。まい先生は、はいはいを「すべての土台となる筋肉を育てるもの」と定義し、子供の発達過程における一つひとつのステップの重要性を改めて提示した。