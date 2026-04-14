【義母「専業主婦は、幸せ！」】「母親じゃない時間」私の生き方を否定するな＜第7話＞#4コマ母道場
価値観は人それぞれ。何が正しくて何が間違いかを決めるよりも、大切なのは自分の価値観を他人に押し付けないことなのかもしれません。けれど価値観の押し付けは、ときに「自分を認めてほしい」という気持ちの裏返しでもあります。もしかすると、その根底には承認欲求に近い感情があるのかもしれませんね。今回は、そんな“価値観”をめぐって起こる、嫁VS姑のお話です。
第7話 自分の幸せだけが正解と思わないで
【編集部コメント】
10年間、相当なうっぷんが溜まっていたのですね。正論中の正論をマシンガンのごとく撃ちまくるアリサさん。お義母さんも、まさかここまでの口撃を受けるとは思ってもいなかったでしょう。とうとう黙ってしまったお義母さん。あらら……これはアリサさんが悪者になってしまう嫌な流れになっていませんか？
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙
第7話 自分の幸せだけが正解と思わないで
【編集部コメント】
10年間、相当なうっぷんが溜まっていたのですね。正論中の正論をマシンガンのごとく撃ちまくるアリサさん。お義母さんも、まさかここまでの口撃を受けるとは思ってもいなかったでしょう。とうとう黙ってしまったお義母さん。あらら……これはアリサさんが悪者になってしまう嫌な流れになっていませんか？
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙