「タイプロ」出身・鈴木凌「ビーグラムレコーズ」所属を発表「期待して楽しみにしていてください」
【モデルプレス＝2026/04/13】timelesz（タイムレス）によるオーディション番組「timelesz project -AUDITION-」（タイプロ）に参加していたソロアーティストの鈴木凌が、「ビーグラムレコーズ」に所属したことを発表。4月13日、スタッフ公式X（旧Twitter）にて報告された。
【写真】鈴木凌「タイプロ」候補生時代の姿
鈴木は、X上の文書と動画にて「先日、アーティスト活動の一部休止をお知らせいたしましたが、この度、ご縁があり株式会社ビーグラムレコーズに所属することになりました」と発表。「これまで僕を支えてくださったスタッフの皆さん そして何よりも僕を応援してくれているファンの皆さんにもっともっとパワーアップした鈴木凌をお見せできるように頑張っていきますので、もう少しお待ちください！」と伝えた。
また「現在色んなことを進めていて、ステップアップしたパフォーマンスを見ていただける日を僕自身が一番楽しみにしています」と心境をつづり、最後には「皆さんも期待して楽しみにしていてくださいね！！」と呼びかけている。鈴木は4月5日、新体制への移行に伴い、一部活動の休止、並びに5月2日から開催を予定していたライブツアーを中止すると発表していた。
鈴木は、1998年12月22日生まれ、東京都出身。10代はダンスボーカルグループとして活動。その後、自分を見つめ直すために活動を休止し、一般的な社会人生活を経験。スマホケース販売員として働きながら、timeleszによるオーディション番組「timelesz project -AUDITION-」に挑戦し、上位12人まで勝ち残る。現在はソロアーティストとして活動している。（modelpress編集部）
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【写真】鈴木凌「タイプロ」候補生時代の姿
◆鈴木凌「ビーグラムレコーズ」所属を発表
鈴木は、X上の文書と動画にて「先日、アーティスト活動の一部休止をお知らせいたしましたが、この度、ご縁があり株式会社ビーグラムレコーズに所属することになりました」と発表。「これまで僕を支えてくださったスタッフの皆さん そして何よりも僕を応援してくれているファンの皆さんにもっともっとパワーアップした鈴木凌をお見せできるように頑張っていきますので、もう少しお待ちください！」と伝えた。
◆鈴木凌、ソロアーティストとして活動
鈴木は、1998年12月22日生まれ、東京都出身。10代はダンスボーカルグループとして活動。その後、自分を見つめ直すために活動を休止し、一般的な社会人生活を経験。スマホケース販売員として働きながら、timeleszによるオーディション番組「timelesz project -AUDITION-」に挑戦し、上位12人まで勝ち残る。現在はソロアーティストとして活動している。（modelpress編集部）
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