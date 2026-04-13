『⼩3アシベ QQゴマちゃん』第2話 先行カット＆あらすじ公開！
テレ東系6局ネットにて好評放送中のTVアニメ『⼩３アシベ QQゴマちゃん』、第2話の先行カットとあらすじが公開された。
『アシベ』シリーズは1988年に連載が始まり、現在まで長きにわたって愛され続けている国民的ギャグ漫画作品。その最新作、『⼩３ア
シベ QQゴマちゃん』（原作︓森下裕美「漫画アクション」連載／双葉社）が、2026年4⽉12⽇より毎週⽇曜あさ7時00分
から、テレ東系6局ネット「アニもり︕」内にて放送中。
『アシベ』シリーズの最新作『小３アシベ QQゴマちゃん』では、小学3年生になったアシベやスガオ君たちのちょっとだけ成長した姿や今まで通りの可愛らしいゴマちゃんが描かれている。
アニメーション制作はDLE、声優は、アシベ役を松岡美里、ゴマちゃん役を神月柚莉愛が務める。
このたび、4月19日（日）に放送となるTVアニメ『⼩３アシベ QQゴマちゃん』第2話あらすじと先行カットが公開された。
＜第2話「ゴマちゃんの真実」あらすじ＞
「ゴマちゃんってアザラシじゃなかったんだ」というアシベの⼀⾔をきっかけに、
芦屋家ではゴマちゃんの正体を巡って会議が開かれることになり︕︖
＞＞＞第2話先行カットをすべてチェック！（写真3点）
（C）森下裕美・OOP／双葉社・DLE・テレビ東京
『アシベ』シリーズは1988年に連載が始まり、現在まで長きにわたって愛され続けている国民的ギャグ漫画作品。その最新作、『⼩３ア
シベ QQゴマちゃん』（原作︓森下裕美「漫画アクション」連載／双葉社）が、2026年4⽉12⽇より毎週⽇曜あさ7時00分
から、テレ東系6局ネット「アニもり︕」内にて放送中。
『アシベ』シリーズの最新作『小３アシベ QQゴマちゃん』では、小学3年生になったアシベやスガオ君たちのちょっとだけ成長した姿や今まで通りの可愛らしいゴマちゃんが描かれている。
アニメーション制作はDLE、声優は、アシベ役を松岡美里、ゴマちゃん役を神月柚莉愛が務める。
＜第2話「ゴマちゃんの真実」あらすじ＞
「ゴマちゃんってアザラシじゃなかったんだ」というアシベの⼀⾔をきっかけに、
芦屋家ではゴマちゃんの正体を巡って会議が開かれることになり︕︖
＞＞＞第2話先行カットをすべてチェック！（写真3点）
（C）森下裕美・OOP／双葉社・DLE・テレビ東京
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