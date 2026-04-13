4月11日、香取慎吾がMCを務めるバラエティ番組『しんごの芽』（読売テレビ系、※芽は絵文字が正式表記）が放送された。番組内で、中居正広の名前が出る場面があり、ファンの間で話題を呼んでいる。

同番組は、新たな「未来のヒット番組」を見つけるべく、さまざまなテレビ企画のタネを検証し、可能性を探るもの。2026年1月にスタートし、関西ローカルで放送されている。

「香取さんのパートナーとして、月替わりのマンスリーMCが登場する形式で、これまでに『令和ロマン』の高比良くるまさんや『バイきんぐ』の小峠英二さんらが出演しました。4月は出川哲朗さんがマンスリーMCを担当しています」（スポーツ紙記者）

今回は、別の収録でお笑いコンビ「キャイ〜ン」の2人が香取との思い出を語り、その映像をスタジオで香取と出川が視聴した。スタジオでは、SMAP時代の香取のエピソードトークも展開された。

「出川さんは、1996年に放送されたバラエティ番組『中居くん温泉』（日本テレビ系）で中居さんと共演していました。

番組内で、出川さんは『おれが一番覚えてるのは、中居くんと番組やってて、香取くんはキャイ〜ンと（番組を）やっててすごい仲よくて。2つの番組が合体してロケに行ったの』と、中居さんと香取さんの番組がコラボしたエピソードを話したのです。

中居さんの名前が出ると、香取さんは懐かしそうな表情を浮かべていました」（芸能記者）

出川のエピソードトークから中居の名前が放送されることになった。放送後のXでは、

《出川さんが中居くんのこと話してくれたよ》

《中居君温泉VS天声慎吾の話しをしてくれて本当に神回です》

《中居くんの名前出たね 中居くん温泉と天声慎吾の合同ロケの話。映像出なかったけど、そのまま流してくれて嬉しかった》

など、香取とキャイ〜ンが共演していた『香取慎吾の特上！天声慎吾』（日本テレビ系）とのコラボエピソードに関して、驚きや感動の声が聞かれていた。

中居は、2024年12月に元フジテレビの女性アナウンサーとのトラブルを取りざたされ、2025年1月に芸能界を引退した。

「引退したこともあり、テレビで中居さんの名前が出ることはほとんどありません。

また、中居さんの引退発表直後、稲垣吾郎さん、草磲剛さん、香取さんによる『新しい地図』は、所属事務所を通じて、《突然のことでまだ心の整理がついておらず、言葉が見つかりません》と悲痛なコメントを出しました。

こうした事情もあり、香取さんの番組で中居さんの名前が出たことに、特別な意味を感じるファンもいたようです」（前出・芸能記者）

2016年末にSMAPが解散して以降、5人はそれぞれの道を歩んでいった。ただ、香取と中居は解散後に共演を果たした。

「2023年4月、中居さんと『ダウンタウン』松本人志さんのトークバラエティ番組『まつもtoなかい』（フジテレビ系）の初回放送で、香取さんがゲスト出演し、中居さんと顔を合わせたのです。

解散後、同じ事務所に所属する新しい地図をのぞいて、SMAPメンバー同士がテレビで共演することはなく、“タブー” になることも懸念されました。

しかし、香取さんと中居さんが唯一のSMAP共演を果たし、そのタブーが破られたと見る向きもあったのです。中居さんの引退後、出川さんの口から中居さんの名前が出て、どこかうれしそうにする香取さんの反応を見られたことで、ファンの喜びもひとしおでしょう」（同前）

今回の番組は、SMAPファンの心に感動の “芽” を生やしたようだ。