ABEMA開局10周年を記念した特別番組『コムドット 30時間パイから逃げ切れれば1億円！』にてカジサックに生電話する一幕があった。

【映像】カジサックとの電話を即ブッチする様子

生放送中、コムドットは、以前からカジサックが「（大きな企画があるときは）同期なんだから誘ってくれ」と公言していたこと明かす。

深夜の時間だったこともあり、メンバー間では「カジさんは夜7時に寝て深夜3時に起きる生活だから、今は『おじいちゃん』の時間」「若い子たちの中に混ざって大丈夫か」とイジり倒す場面も。しかし、「声をかけなかったら後で何を言われるかわからない」という理由で、実際に生電話を敢行することに。

電話がつながると、カジサックは快く応対。やまとが「明日の正午に来てほしい」と無茶振りをすると、カジサックは「めっちゃ行きたいんやけど、明日の昼はマジで無理」と多忙を理由に断った。 そこから「ごめん、これほんまに今言うことじゃないかもしれんけど、東京ドームに呼ん……」と、7月30日に開催される『Creator Dream Fes 2026 〜produced by Com.〜』への出演を直訴し始めた瞬間、やまとは電話を切った。

メンバーたちは「8割言いかけてたじゃん！」と大爆笑。この光景に視聴者からは「めっちゃ仲良しｗ」「カジサックの扱いが完璧すぎる」「ドーム呼んであげてw」などのコメントが寄せられた。