J1百年構想リーグは第10節を消化

明治安田J1百年構想リーグ第10節が4月11、12日に行われ、最新順位表が公開された。

各地区で熱戦が繰り広げられた結果を受け、SNSでは「神戸と鹿島がずば抜け」「逆に東が混戦になってきたか？」といった声が寄せられている。

EASTの上位では、鹿島アントラーズが川崎フロンターレに2-0で勝利し、首位をキープ。FC東京は横浜F・マリノスを3-1で下し、鹿島より1試合消化が多いながらも勝ち点差3で2位に位置している。またFC町田ゼルビアは柏レイソルに1-0で勝利した結果、勝ち点22で3位となった。EASTは1位から3位までが勝点差4以内に収まっている。

WESTでは、ヴィッセル神戸が名古屋グランパスに3-2で勝利し、勝ち点25で首位。京都サンガF.C.はファジアーノ岡山に5-1で快勝した結果、2位となった。3位の清水エスパルスはサンフレッチェ広島と1-1で引き分け、PK戦の末に敗れたものの、京都と同勝ち点で3位。神戸は１試合消化が多いながらも2位京都との勝点差は「8」となっている。

中位から下位にかけては、前節90分での初勝利を挙げたアビスパ福岡がV・ファーレン長崎に1-0で勝利し勝ち点を11とし、京都に敗れた岡山と並んだ。

SNSでは「下位も追い上げてる」「アビスパの急浮上っぷりが凄いね」「鹿島圧倒的！」「神戸独走」「逆に東が混戦になってきたか？」「神戸鹿島で決まりかな」「東は上位3チームに絞られた感じ」「これ以上離されたらアカン」「神戸と鹿島がずば抜け」「ACLもやっててこの順位は凄いとしか言いようがない」「混戦言われてた西の方が1位と2位の差が大きくなってる」など、多くのコメントが寄せられていた。（FOOTBALL ZONE編集部）