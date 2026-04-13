ファミマ、4年連続ベースアップ＆初任給引き上げ 全社員に特別一時金も【主な内容あり】
ファミリーマートは13日、2026年度春季労使協議で、4年連続となるベースアップを実施し、月例給の改定および初任給の引き上げを決めた。
【写真】カリッとした衣が特徴の『濃厚チーズinクリスピーチキン』
同社は「ファミリーマートは、2026年9月に創立45周年を迎えます。これまで継続してきた「5つのキーワード」を土台とし、現在は「いちばんチャレンジ」を合言葉に、加盟店とともに全社員が一丸となって収益拡大に邁進しております。このたび、初任給を昨年比1万円アップの27万円に引き上げるとともに、昨年度事業利益1000億円達成の貢献への労いとして、全社員に対し「特別一時金（6万円）」を別途支給いたします。これにより、社員平均年収においても業界トップ水準を実現いたします」と明かしている。
【主な決定内容】
○ベースアップによる年収の引き上げ
内容：ベースアップと定期昇給を合わせ、月例給で1万6117円アップ
対象：正社員組合員 約4300名
開始時期：2026年3月度
○初任給の引き上げ
内容：初任給を1万円引き上げ、27万円（東京在住の場合）
対象：2026年4月入社の大学卒新入社員 約60名
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同社は「ファミリーマートは、2026年9月に創立45周年を迎えます。これまで継続してきた「5つのキーワード」を土台とし、現在は「いちばんチャレンジ」を合言葉に、加盟店とともに全社員が一丸となって収益拡大に邁進しております。このたび、初任給を昨年比1万円アップの27万円に引き上げるとともに、昨年度事業利益1000億円達成の貢献への労いとして、全社員に対し「特別一時金（6万円）」を別途支給いたします。これにより、社員平均年収においても業界トップ水準を実現いたします」と明かしている。
【主な決定内容】
○ベースアップによる年収の引き上げ
内容：ベースアップと定期昇給を合わせ、月例給で1万6117円アップ
対象：正社員組合員 約4300名
開始時期：2026年3月度
○初任給の引き上げ
内容：初任給を1万円引き上げ、27万円（東京在住の場合）
対象：2026年4月入社の大学卒新入社員 約60名