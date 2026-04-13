「んまー！」“隠れているつもり”…1歳息子が初めてのトッポをパクリ 禁断の味を知った表情に「ロッテのCM来て」の声
母親の目を盗んで“禁断のチョコレート菓子”を頬張る1歳児の愛らしい姿が、Threadsに投稿され、7万8000「いいね！」が付く話題となっている（10日午後5時時点）。
【写真一覧】「表情が最高」“隠れているつもり”で初めてのトッポを堪能する幸せそうなおとやんくん
母親のおとやんママさん（@__t_miki.0108）が「母のトッポを、隠れて幸せそうに食べてる息子がかわいすぎる…笑（隠れているつもりだけど、丸見え）」とコメントし、家具の横に座り、隠れて食べている息子・おとやんくん（1歳10ヶ月）の写真を2枚投稿した。
公開された写真には、目を閉じ、片手に「トッポ」を持ちおいしさを噛みしめるおとやんくんの姿が。2枚目では、そのあまりのおいしさに感激したのか、至福の笑みを浮かべる様子も収められている。
まさに「最高の瞬間」を満喫しているおとやんくん。当時の様子について、見事な“盗み食い”現場を捉えたおとやんママさんが、インタビューに答えてくれた。
――どういう状況だったの？
「私の食べかけたトッポを机の上にコソッと置き、脱衣所へ。洗濯物をまわし終わり、リビングに戻ろうとしていたら、怪しい動きをしている息子を発見！甘い匂いに誘われたのか、私が食べて置いたのを見ていたかは分かりませんが、どうやらおいしそうなトッポを見つけた息子は、テレビ台横の隙間に向かい、ピタッと密着し（隠れているつもり）、迷うことなく袋から取り出して『ん？』と言いながら口に運んでいました！」
――見つけたとき、どう思った？
「食べたとき、最初は『あっ』『やばい!!!チョコ食べちゃう！』って思ったのですが、気づいた時には口に運んでいたのと、あまりにも幸せそうに食べていたので、『まっ、いいや』と思って見守っていました」
――食べたとき、おとやんくんの反応は？
「1口目の第一声が『んまー！』と言っていて、その後もバクバク食べていて、、その時の顔が幸せそうすぎたのと、食べながら隠れようとしている姿に思わずこっそりカメラを拡大して盗撮しました（笑）」
「食べながらちょっとずつテレビ台の角の方に体を寄せて、小さくなっていたので、隠れているだろうなと思いました。また、ママが来ないかキョロキョロしながら、すごいスピードで食べていました」
――トッポは大好物だったの？
「いえ、初めて食べました！」
――投稿の続きはどうなった？
「その後『あれ??なんか食べている？』と言って目の前に私が現れました！息子は、ニヤーッとしながら変顔を見せたり、目を逸らしたりしてごまかしていました。そして、もう隠しきれないと思ったのか、私に向かって笑顔で走ってきて、面白かったのでそこからは、動画を撮ってパパに見せました」
――パパの反応はどうだった？
「もうメロメロで『ロッテのCM来ないかなー？』『かわいすぎるぅうう！』と、親バカさく裂でございました」
この投稿に、コメント欄には「禁断の味を知ってしまった」「幸せなお顔」「これは怒れない CM出てほしい」「表情が最高」「めっちゃ可愛い」「なんだこの幸せな顔は…」などと、おとやんくんの表情を絶賛する声が集まっている。
【写真一覧】「表情が最高」“隠れているつもり”で初めてのトッポを堪能する幸せそうなおとやんくん
母親のおとやんママさん（@__t_miki.0108）が「母のトッポを、隠れて幸せそうに食べてる息子がかわいすぎる…笑（隠れているつもりだけど、丸見え）」とコメントし、家具の横に座り、隠れて食べている息子・おとやんくん（1歳10ヶ月）の写真を2枚投稿した。
まさに「最高の瞬間」を満喫しているおとやんくん。当時の様子について、見事な“盗み食い”現場を捉えたおとやんママさんが、インタビューに答えてくれた。
――どういう状況だったの？
「私の食べかけたトッポを机の上にコソッと置き、脱衣所へ。洗濯物をまわし終わり、リビングに戻ろうとしていたら、怪しい動きをしている息子を発見！甘い匂いに誘われたのか、私が食べて置いたのを見ていたかは分かりませんが、どうやらおいしそうなトッポを見つけた息子は、テレビ台横の隙間に向かい、ピタッと密着し（隠れているつもり）、迷うことなく袋から取り出して『ん？』と言いながら口に運んでいました！」
――見つけたとき、どう思った？
「食べたとき、最初は『あっ』『やばい!!!チョコ食べちゃう！』って思ったのですが、気づいた時には口に運んでいたのと、あまりにも幸せそうに食べていたので、『まっ、いいや』と思って見守っていました」
――食べたとき、おとやんくんの反応は？
「1口目の第一声が『んまー！』と言っていて、その後もバクバク食べていて、、その時の顔が幸せそうすぎたのと、食べながら隠れようとしている姿に思わずこっそりカメラを拡大して盗撮しました（笑）」
「食べながらちょっとずつテレビ台の角の方に体を寄せて、小さくなっていたので、隠れているだろうなと思いました。また、ママが来ないかキョロキョロしながら、すごいスピードで食べていました」
――トッポは大好物だったの？
「いえ、初めて食べました！」
――投稿の続きはどうなった？
「その後『あれ??なんか食べている？』と言って目の前に私が現れました！息子は、ニヤーッとしながら変顔を見せたり、目を逸らしたりしてごまかしていました。そして、もう隠しきれないと思ったのか、私に向かって笑顔で走ってきて、面白かったのでそこからは、動画を撮ってパパに見せました」
――パパの反応はどうだった？
「もうメロメロで『ロッテのCM来ないかなー？』『かわいすぎるぅうう！』と、親バカさく裂でございました」
この投稿に、コメント欄には「禁断の味を知ってしまった」「幸せなお顔」「これは怒れない CM出てほしい」「表情が最高」「めっちゃ可愛い」「なんだこの幸せな顔は…」などと、おとやんくんの表情を絶賛する声が集まっている。