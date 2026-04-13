2軍調整中の戸郷、菅野そっくりなフォームで好投

プロ野球、巨人の戸郷翔征投手の“激変”した投球フォームに、ファンが驚きの声をあげている。巨人の先輩の影響も感じさせる形に「どっかで見たことある投げ方」「菅野智之じゃん」とコメントが寄せられた。

正面でグラブを顔の前まで上げて始動し、体をグイっと90度回してから前に向かう。戸郷の新たな投球フォームは、菅野智之投手が渡米前に見せていた形にそっくりだ。12日に神奈川県平塚市で行われたDeNAとの2軍戦に先発し、7回を4安打1失点に抑えた。

試合を配信した「DAZN」の野球専門Xがこの投球を「フォーク→ストレート 戸郷翔征 7回1失点」と題して公開。落差あるフォークボールと、外角ビタビタに決めた直球に、ファンから驚きの言葉が殺到した。

「シューメーカーと菅野みたい」

「戸郷智之になってた」

「この新フォームめっちゃ良いような クイックなった時どうするかではあるけど」

「菅野がいるかと思って発作を起こしかけた」

「菅野智之じゃん」

「どっかで見たことある投げ方」

「今日の収穫これだね」

戸郷は2022年から3年連続2桁勝利を挙げたものの、昨季は8勝9敗、防御率4.14と不振。今季は2軍調整が続いている。ファンからは「形はどうあれ智之みたいに復活して欲しいわ」との声もあった。



（THE ANSWER編集部）