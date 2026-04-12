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安くはないスマートタグ、せっかく買うなら長く長く使いたい。

最近では、電池式や使い捨てタイプだけでなく、手軽にチャージして繰り返し使える「充電式」も普及してきました。小さなストラップ型からカード型まで集めましたよ。

USB-C充電できるストラップ型タグ

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はじめに紹介するのは、UGREENの忘れ物防止タグ。スマホとペアリングすると、タグの位置をマップ上に表示して、音も鳴らすことができるようになります。

このタグをバッグやトランクに仕込んでおけば、荷物を置き忘れた際でも、簡単に所在を突き止めることが可能に。また、家の中で鍵や財布を失くしたときでも、すぐに音で居場所がわかります。

Image: Amazon 画像はiPhoneの｢探す｣対応モデル

このモデルの大きな特徴は、USB-C充電であるということ。電池式と違いランニングコストもかからない上、手持ちのUSB-Cケーブルを使えばそのまま充電できるので、使い勝手も上々です。

以下が、iPhoneの｢探す｣対応モデル。

UGREEN FineTrack Smart Finder 4個 充電式 スマートトラッカー Appleの「探す」に対応 (iOS端末のみ) 探し物防止タグ USB-C充電 1年長持ち 超薄型 紛失防止 デバイス 財布 鍵 バッグ iPhone「探す」対応 4個セット 6,199円 Amazonで見る PR PR

以下が、Androidの｢Find Hub｣対応モデルです。

UGREEN FineTrack G Android専用 Google Find Hub対応 USB-C充電対応 airtag アンドロイド Bluetoothトラッカー 荷物/スーツケース/財布/鍵などのファインダー 忘れ物防止 Pixel 10/Galaxy S25など対応スマートタグ 4個セット 6,099円 Amazonで見る PR PR

ちなみに、このスマートタグ、4つまとめて購入すると、1個あたり約1,500円程度とリーズナブルに入手することができますよ。

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｢探す｣タグがUSB-C充電って最高では。しかも1個あたり約1,200円!!

耐水性◎なカード型トラッカー

Photo: 小暮ひさのり

iPhoneユーザーにおすすめしたいスマートタグのひとつが、ロジテックのトラッカー。

厚み1.7mmのカード型である本製品は、財布などに忍ばせるのに最適な形状です。

iPhoneからカードの位置を特定することができ、Appleの｢探す｣アプリに対応しています。

バッテリーはワイヤレス充電式となっており、1回の充電で最大6ヶ月稼働するとのこと。使い捨てではないというのはうれしいポイントです。

Photo: 小暮ひさのり

また、IP68の強力な防水仕様となっているため、プール用財布に入れてみたりするのもアリかもしれません。

総じて、隙のない仕上がりになっていると言えそうなロジテックのスマートトラッカー。iPhoneユーザーにとっての心強い味方となってくれそうです。

ロジテックダイレクト スマートタグ iPhone 探す アプリ 対応 ワイヤレス充電 紛失防止 amine 忘れもの防止タグ カード型 財布 LGT-LWCSTCW01DB 3,480円 Amazonで見る PR PR

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使い捨ては辞めた。充電できる｢ほぼAirTag｣カードが最強なので

iPhone・Android両対応の｢探せるカード｣

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カード型トラッカーは、スリムでお財布にも仕込みやすい。

スマートフォンの種類を問わず選べる、おすすめのカード型トラッカーが｢Pebblebee（ペブルビー）｣。

1番の特徴はデバイスを選んで買わなくてもいいところ。値段はそこそこですが、1枚でAppleの｢探す｣、Androidの｢デバイスを探す｣の両方に対応してくれます（同時に2台のスマホとはペアリングできません）。

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場所がわかるだけでなく、ほかのトラッカーカードと同じように音を鳴らして位置を特定したり、位置情報をほかのユーザーと共有することも可能です。

厚みはほぼクレジットカード2枚分と薄めに。

また、こちらのカードは使い捨てではないのもポイント。接触式の充電に対応していて、カードバッテリーを充電することができます。1回の充電で最大18カ月バッテリーが持つ仕様になっているようです。

財布に忍ばせるトラッカーとして、非常に完成度の高い製品に仕上がっているのではないでしょうか。

Pebblebee (ペブルビー) Android ＆iPhone両対応 スマートタグ 紛失防止タグ スマートトラッカー 充電式スマートタグ 「世界初」 AppleとGoogleのネットワーク両方に対応 紛失防止 忘れ物防止 鍵 財布 18ヶ月バッテリー持続 ソースネクスト (カード型, 1個) 4,980円 Amazonで見る PR PR

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財布用トラッカーに愛用中。Apple・Google両対応、充電対応、完璧だ