使い捨てはもう古い。忘れ物防止&スマートタグも「充電」の時代だ
安くはないスマートタグ、せっかく買うなら長く長く使いたい。
最近では、電池式や使い捨てタイプだけでなく、手軽にチャージして繰り返し使える「充電式」も普及してきました。小さなストラップ型からカード型まで集めましたよ。
USB-C充電できるストラップ型タグ
はじめに紹介するのは、UGREENの忘れ物防止タグ。スマホとペアリングすると、タグの位置をマップ上に表示して、音も鳴らすことができるようになります。
このタグをバッグやトランクに仕込んでおけば、荷物を置き忘れた際でも、簡単に所在を突き止めることが可能に。また、家の中で鍵や財布を失くしたときでも、すぐに音で居場所がわかります。
このモデルの大きな特徴は、USB-C充電であるということ。電池式と違いランニングコストもかからない上、手持ちのUSB-Cケーブルを使えばそのまま充電できるので、使い勝手も上々です。
以下が、iPhoneの｢探す｣対応モデル。
以下が、Androidの｢Find Hub｣対応モデルです。
ちなみに、このスマートタグ、4つまとめて購入すると、1個あたり約1,500円程度とリーズナブルに入手することができますよ。
詳しくはこちら↓
｢探す｣タグがUSB-C充電って最高では。しかも1個あたり約1,200円!!
耐水性◎なカード型トラッカー
iPhoneユーザーにおすすめしたいスマートタグのひとつが、ロジテックのトラッカー。
厚み1.7mmのカード型である本製品は、財布などに忍ばせるのに最適な形状です。
iPhoneからカードの位置を特定することができ、Appleの｢探す｣アプリに対応しています。
バッテリーはワイヤレス充電式となっており、1回の充電で最大6ヶ月稼働するとのこと。使い捨てではないというのはうれしいポイントです。
また、IP68の強力な防水仕様となっているため、プール用財布に入れてみたりするのもアリかもしれません。
総じて、隙のない仕上がりになっていると言えそうなロジテックのスマートトラッカー。iPhoneユーザーにとっての心強い味方となってくれそうです。
詳しくはこちら↓
使い捨ては辞めた。充電できる｢ほぼAirTag｣カードが最強なので
iPhone・Android両対応の｢探せるカード｣
カード型トラッカーは、スリムでお財布にも仕込みやすい。
スマートフォンの種類を問わず選べる、おすすめのカード型トラッカーが｢Pebblebee（ペブルビー）｣。
1番の特徴はデバイスを選んで買わなくてもいいところ。値段はそこそこですが、1枚でAppleの｢探す｣、Androidの｢デバイスを探す｣の両方に対応してくれます（同時に2台のスマホとはペアリングできません）。
場所がわかるだけでなく、ほかのトラッカーカードと同じように音を鳴らして位置を特定したり、位置情報をほかのユーザーと共有することも可能です。
厚みはほぼクレジットカード2枚分と薄めに。
また、こちらのカードは使い捨てではないのもポイント。接触式の充電に対応していて、カードバッテリーを充電することができます。1回の充電で最大18カ月バッテリーが持つ仕様になっているようです。
財布に忍ばせるトラッカーとして、非常に完成度の高い製品に仕上がっているのではないでしょうか。
詳しくはこちら↓
財布用トラッカーに愛用中。Apple・Google両対応、充電対応、完璧だ