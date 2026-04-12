この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「柴犬まめたろう」が、「【大惨事】今年初めてシャンプーしたら 柴犬にとんでもない事態が…」を公開しました。動画では、久しぶりのシャンプーで別犬のように萎んでしまった柴犬のまめたろうと、その後に起きたまさかの悲劇の様子が収められています。

手術などで長らくお風呂に入れていなかったまめたろう。飼い主である父ちゃんはついに洗うことを決意しますが、まめたろうは不穏な空気を察知して距離を取り、ハウスへの立てこもりを試みます。しかし、寸前で阻止され、抱きかかえられてお風呂場へ連行されてしまいます。

お風呂に到着し、シャワーで全身を濡らされると、ふわふわだったまめたろうの体はみるみるうちに小さくなり、すっかり萎んだ姿に。シャンプーを洗い流し終えた頃には、まるで別の犬種のような極小サイズへと変貌を遂げました。

無事にシャンプーとタオルドライを終え、一刻も早くお風呂場から離れたいまめたろう。急いで部屋へ戻ろうと駆け出しますが、行く手には閉まった網戸が。父ちゃんが「網戸やぞ、それ」と注意するも虚しく、まめたろうはそのまま勢いよく激突してしまいました。

網戸にぶつかった後、父ちゃんに抱えられて部屋に戻ったまめたろうは、クタクタになってベッドの上でぐったりと休む姿を見せています。久しぶりのシャンプーと予期せぬ大惨事に振り回された、まめたろうにとって大忙しの一日となったようです。

YouTubeの動画内容

00:14

察知して逃走！？お風呂を嫌がるまめたろう
00:49

いざ入浴！濡れてだんだん萎んでいく柴犬
01:58

衝撃のビフォーアフター！まるで別の犬種に
02:27

シャンプー終了！しかしこの後、悲劇が…
02:57

父ちゃんの注意も虚しく…網戸に激突！

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