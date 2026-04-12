お笑いコンビ「キングコング」の西野亮廣（45）が11日に公式YouTubeチャンネルを更新し「大切なお知らせ」というタイトルで動画をアップした。

西野は10日にも同じタイトル動画をアップしていたが「内容が変わったので、改めてご案内させていただきます」と切り出す。自身が製作総指揮を務める映画「えんとつ町のプペル〜約束の時計台〜」を巡り「お客さんと話していて“どうやったら映画館に足を運んでもらえるか”という話になって。そこで映画を見に来てくださった方を対象に、チケットの半券を持っていたら夜のオンラインライブに参加できるという特典をつけてみてはどうか、という話が出ました」と報告する。

「映画の楽曲やミュージカルの楽曲にしぼったオンライン配信をしてみようかという話になったんです。1時間のオンラインライブで、西野が弾き語りしながら楽曲について語ります。西野の歌に価値がないことは分かっています。音痴だし、ギターも下手っぴです。ただ一つ確かなことは『プペル』に限らず毎回楽曲から制作していることです。脚本と同じくらいの熱量で楽曲についても結構しゃべれるんです。そんなオンラインライブを4月12日の21時30分から行います」と告知した。

「4月11日と12日に映画を見てくださった方を対象としたオンラインライブでございます。昨日は“2人以上で見に来てくださった方”と言っていたのですが“それはちょっと…”といった声もあって。応援してくださっている人を悲しませたくないと思い、条件を変更しました。2枚以上ではなく、半券1枚から参加できるようにします。半券を必ず取っておいてください、この動画の概要欄の方に申し込みフォームを用意させていただきましたので」と説明していた。