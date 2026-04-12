元日向坂46・佐々木美玲を超特急・森次政裕が“溺愛バックハグ” 『あの夜、社長の子供を授かりました』原作オマージュ
元日向坂46の佐々木美玲、超特急の森次政裕がダブル主演を務め、16日に放送スタートするMBSドラマ特区『あの夜、社長の子供を授かりました』より、原作オマージュカットが公開されている。
【画像】『あの夜、社長の子供を授かりました』原作版の溺愛バックハグ
同作は、人気コミックを初の実写ドラマ化。誰より献身的なのに自己評価が低いヒロイン×一途な愛を注ぐ溺愛・御曹司。妊娠から始まる、前途多難な溺愛ラブストーリー。
放送開始を前に、栞里（佐々木）を包み込む貴人（森次）のバックハグ姿が披露。原作をオマージュしたもので、不意をつかれた栞里の表情とともに、溺愛を感じさせる写真となっている。
このほか、オープニング主題歌は、謎（？）のネットシンガーユニット“ふたりはメリーバッドエンド”が歌う「Red Screeeen」に決定。メインテーマ曲は、今春大学を卒業したばかりの新進気鋭の作曲家・Selin（セリン）が手がける。
■あらすじ
ファッション流通サイトの営業部で働く花井栞里（佐々木美玲）は、同僚であり恋人の吉野恵一（和田雅成）の仕事を陰で支える献身的な女性。恵一は栞里に対してモラハラ気味だが、栞里はそれでも純粋に慕っていた。迎えた3年目の記念日。手料理を用意し、帰りを待つ栞里。しかし帰宅した恵一の隣には、見知らぬ女性の姿が。しかも恵一は、その女性を「婚約者」だと紹介するのだった。
突然の裏切りに打ちのめされた栞里は、親友である友奈（朝井瞳子）が働くBarを訪れ、涙をこぼす。そこに、優しく声をかける一人の男性が現れる。男性は栞里の話を黙って受け止め、気の済むまで付き合ってくれる。酔い潰れた栞里は、介抱してくれる彼に思わず甘えてしまい、二人は一夜を共にする。それからしばらくして、栞里は突然のめまいに襲われる。病院で告げられたのは――妊娠。
さらに追い打ちをかけるように、勤めていた会社が買収されることに。そして、新社長として現れたのは――あの夜の男性・瀬古貴人（森次政裕）だった。栞里と貴人は、貴人の許嫁・浅風玲奈（大原梓）や貴人の父・瀬古常一（神保悟志）らに翻弄されながら、夫婦として、親としての道を模索していく。運命の一夜から始まる波乱の溺愛ラブストーリー開幕！
■放送情報
2026 年4月16日（木）初回放送スタート
MBS（関西） 4月16日（木）より毎週木曜 深夜0時59分〜
テレビ神奈川 4月16日（木）より毎週木曜 午後11時30分〜
チバテレ 4月17日（金）より毎週金曜 午後11時〜
テレ玉 4月22日（水）より毎週水曜 深夜0時30分〜
とちテレ 4月23日（木）より毎週木曜 午後11時30分〜
群馬テレビ 4月23日（木）より毎週木曜 深夜0時〜
【画像】『あの夜、社長の子供を授かりました』原作版の溺愛バックハグ
同作は、人気コミックを初の実写ドラマ化。誰より献身的なのに自己評価が低いヒロイン×一途な愛を注ぐ溺愛・御曹司。妊娠から始まる、前途多難な溺愛ラブストーリー。
放送開始を前に、栞里（佐々木）を包み込む貴人（森次）のバックハグ姿が披露。原作をオマージュしたもので、不意をつかれた栞里の表情とともに、溺愛を感じさせる写真となっている。
■あらすじ
ファッション流通サイトの営業部で働く花井栞里（佐々木美玲）は、同僚であり恋人の吉野恵一（和田雅成）の仕事を陰で支える献身的な女性。恵一は栞里に対してモラハラ気味だが、栞里はそれでも純粋に慕っていた。迎えた3年目の記念日。手料理を用意し、帰りを待つ栞里。しかし帰宅した恵一の隣には、見知らぬ女性の姿が。しかも恵一は、その女性を「婚約者」だと紹介するのだった。
突然の裏切りに打ちのめされた栞里は、親友である友奈（朝井瞳子）が働くBarを訪れ、涙をこぼす。そこに、優しく声をかける一人の男性が現れる。男性は栞里の話を黙って受け止め、気の済むまで付き合ってくれる。酔い潰れた栞里は、介抱してくれる彼に思わず甘えてしまい、二人は一夜を共にする。それからしばらくして、栞里は突然のめまいに襲われる。病院で告げられたのは――妊娠。
さらに追い打ちをかけるように、勤めていた会社が買収されることに。そして、新社長として現れたのは――あの夜の男性・瀬古貴人（森次政裕）だった。栞里と貴人は、貴人の許嫁・浅風玲奈（大原梓）や貴人の父・瀬古常一（神保悟志）らに翻弄されながら、夫婦として、親としての道を模索していく。運命の一夜から始まる波乱の溺愛ラブストーリー開幕！
■放送情報
2026 年4月16日（木）初回放送スタート
MBS（関西） 4月16日（木）より毎週木曜 深夜0時59分〜
テレビ神奈川 4月16日（木）より毎週木曜 午後11時30分〜
チバテレ 4月17日（金）より毎週金曜 午後11時〜
テレ玉 4月22日（水）より毎週水曜 深夜0時30分〜
とちテレ 4月23日（木）より毎週木曜 午後11時30分〜
群馬テレビ 4月23日（木）より毎週木曜 深夜0時〜