元Hey！Say！JUMPで俳優の中島裕翔（32）と女優の新木優子（32）が11日、双方の所属事務所を通じて結婚を発表した。婚姻届の提出日などの詳細は明かしていない。中島は昨年8月のグループ電撃卒業に続き、プライベートでも新たなスタートを切ることとなった。新木は多数の映像作品に出演し幅広い層から人気で、「美男美女」夫婦誕生となった。

吉日とされる「一粒万倍日」だったこの日、2人はそれぞれコメントを発表した。中島は「互いに尊敬の念を忘れずに、心を大切にしながら歩んでいけたら」とつづった。新木は「人生の新たな節目を迎えることとなりました」と直筆署名を添えて報告した。新木は妊娠しておらず、今後も芸能活動を続ける。

2017年公開のダブル主演映画「僕らのごはんは明日で待ってる」で初共演。18、20年のフジテレビドラマ「SUITS/スーツ」でも恋人役を演じていた。

ともに1993年生まれの32歳で、趣味はカメラ。新木は玄人が好むライカ「Q2」など所有。中島はカメラ歴約20年で、雑誌で写真作品を連載したり、写真集に自ら撮ったショットを入れるなどプロ級の腕前。かつて「（交際相手とは）写真を撮り合いたい」と話したこともある。共通項が多く、自然に仲を深めていった。昨年女性誌による報道で交際が明らかに。同じマンションに住み、交際期間は約3年とされた。

テレビ局関係者は「とにかく気の置けない間柄。お互いを名前で呼び合うなど仲の良さが印象に残っています」と語った。中島は理想の女性について「たわいもないことで笑い合える」など自然体でいられることを条件に挙げており、さらに「ロングヘア好き」とあってまさに新木はぴったり。新木は結婚願望が強くもともとは27歳までに結婚を目指していたが、20代後半になると「お互いの気持ちが合うタイミングで」と価値観の変化を明かしていた。

昨年8月に中島はHey！Say！JUMPを「俳優業に専念するため」と電撃卒業。同関係者は「約19年を一緒に過ごしたグループを抜けるのは人生の大きな決断となった。新木さんの存在が支えとなったようです」と話した。ファンの間で2人は「ゆとゆこ」と呼ばれて親しまれ、SNSでは「お似合い」「美男美女」との声も上がった。今後は人生のパートナーとして支え合い、アルバムに幸せな思い出をつむいでいく。

◇中島 裕翔（なかじま・ゆうと）1993年（平5）8月10日生まれ、東京都出身の32歳。2004年に旧ジャニーズ事務所に入所。07年にHey！Say！JUMPとしてデビュー。14年にフジテレビ「水球ヤンキース」で連ドラ単独初主演。17年から3年連続でベストジーニストを受賞し、殿堂入りした。今年6〜8月に舞台「セールスマンの死」で主演を務める。1メートル80、血液型A。

◇新木 優子（あらき・ゆうこ）1993年（平5）12月15日生まれ、東京都出身の32歳。2008年にデビュー。14年から8年間ファッション誌「non―no」の専属モデルとして活躍。15年に結婚情報誌「ゼクシィ」の8代目CMガールに選ばれて注目を集めた。21年にベストジーニスト賞を受賞。「コード・ブルー〜ドクターヘリ緊急救命〜」シリーズなどに出演。1メートル65、血液型A。