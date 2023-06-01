[4.11 ラ・リーガ第31節](カンプ・ノウ)

※25:30開始

<出場メンバー>

[バルセロナ]

先発

GK 13 ジョアン・ガルシア

DF 3 アレックス・バルデ

DF 4 ロナルド・アラウホ

DF 5 パウ・クバルシ

DF 18 ジェラール・マルティン

MF 6 ガビ

MF 8 ペドリ

MF 24 エリック・ガルシア

FW 7 フェラン・トーレス

FW 10 ラミネ・ヤマル

FW 16 フェルミン・ロペス

控え

GK 25 ボイチェフ・シュチェスニー

GK 33 Eder Aller

DF 2 ジョアン・カンセロ

DF 23 ジュール・クンデ

DF 36 Álvaro Cortés

DF 42 Xavi Espart

MF 17 マルク・カサド

MF 20 ダニ・オルモ

MF 21 フレンキー・デ・ヨング

FW 9 ロベルト・レバンドフスキ

FW 14 マーカス・ラッシュフォード

FW 19 ルーニー・バルドグジ

監督

ハンジ・フリック

[エスパニョール]

先発

GK 13 マルコ・ドミトロビッチ

DF 5 フェルナンド・カレロ

DF 6 レアンドロ・カブレラ

DF 22 カルロス・ロメロ

DF 23 オマル・エル・ヒラリ

MF 4 ウルコ・ゴンサレス・デ・サラテ

MF 8 エドゥ・エスポジト

MF 10 ポル・ロサノ

MF 16 シリル・エンゴング

MF 24 ティリス・ドラン

FW 19 キケ・ガルシア

控え

GK 1 アンヘル・フォルトゥノ

GK 30 Pol Tristán

DF 2 ルベン・サンチェス

DF 12 ホセ・サリナス

DF 15 ミゲル・ラビオ

MF 11 ペレ・ミジャ

MF 14 ラモン・テラッツ

MF 18 シャルル・ピッケル

FW 9 ロベルト・フェルナンデス

FW 17 ジョフレ・カレーラス

FW 20 アントニウ・ロカ

監督

マノーロ・ゴンサレス

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります