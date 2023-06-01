バルセロナvsエスパニョール スタメン発表
[4.11 ラ・リーガ第31節](カンプ・ノウ)
※25:30開始
<出場メンバー>
[バルセロナ]
先発
GK 13 ジョアン・ガルシア
DF 3 アレックス・バルデ
DF 4 ロナルド・アラウホ
DF 5 パウ・クバルシ
DF 18 ジェラール・マルティン
MF 6 ガビ
MF 8 ペドリ
MF 24 エリック・ガルシア
FW 7 フェラン・トーレス
FW 10 ラミネ・ヤマル
FW 16 フェルミン・ロペス
控え
GK 25 ボイチェフ・シュチェスニー
GK 33 Eder Aller
DF 2 ジョアン・カンセロ
DF 23 ジュール・クンデ
DF 36 Álvaro Cortés
DF 42 Xavi Espart
MF 17 マルク・カサド
MF 20 ダニ・オルモ
MF 21 フレンキー・デ・ヨング
FW 9 ロベルト・レバンドフスキ
FW 14 マーカス・ラッシュフォード
FW 19 ルーニー・バルドグジ
監督
ハンジ・フリック
[エスパニョール]
先発
GK 13 マルコ・ドミトロビッチ
DF 5 フェルナンド・カレロ
DF 6 レアンドロ・カブレラ
DF 22 カルロス・ロメロ
DF 23 オマル・エル・ヒラリ
MF 4 ウルコ・ゴンサレス・デ・サラテ
MF 8 エドゥ・エスポジト
MF 10 ポル・ロサノ
MF 16 シリル・エンゴング
MF 24 ティリス・ドラン
FW 19 キケ・ガルシア
控え
GK 1 アンヘル・フォルトゥノ
GK 30 Pol Tristán
DF 2 ルベン・サンチェス
DF 12 ホセ・サリナス
DF 15 ミゲル・ラビオ
MF 11 ペレ・ミジャ
MF 14 ラモン・テラッツ
MF 18 シャルル・ピッケル
FW 9 ロベルト・フェルナンデス
FW 17 ジョフレ・カレーラス
FW 20 アントニウ・ロカ
監督
マノーロ・ゴンサレス
※25:30開始
<出場メンバー>
[バルセロナ]
先発
GK 13 ジョアン・ガルシア
DF 3 アレックス・バルデ
DF 4 ロナルド・アラウホ
DF 5 パウ・クバルシ
DF 18 ジェラール・マルティン
MF 6 ガビ
MF 8 ペドリ
MF 24 エリック・ガルシア
FW 7 フェラン・トーレス
FW 10 ラミネ・ヤマル
FW 16 フェルミン・ロペス
控え
GK 25 ボイチェフ・シュチェスニー
DF 2 ジョアン・カンセロ
DF 23 ジュール・クンデ
DF 36 Álvaro Cortés
DF 42 Xavi Espart
MF 17 マルク・カサド
MF 20 ダニ・オルモ
MF 21 フレンキー・デ・ヨング
FW 9 ロベルト・レバンドフスキ
FW 14 マーカス・ラッシュフォード
FW 19 ルーニー・バルドグジ
監督
ハンジ・フリック
[エスパニョール]
先発
GK 13 マルコ・ドミトロビッチ
DF 5 フェルナンド・カレロ
DF 6 レアンドロ・カブレラ
DF 22 カルロス・ロメロ
DF 23 オマル・エル・ヒラリ
MF 4 ウルコ・ゴンサレス・デ・サラテ
MF 8 エドゥ・エスポジト
MF 10 ポル・ロサノ
MF 16 シリル・エンゴング
MF 24 ティリス・ドラン
FW 19 キケ・ガルシア
控え
GK 1 アンヘル・フォルトゥノ
GK 30 Pol Tristán
DF 2 ルベン・サンチェス
DF 12 ホセ・サリナス
DF 15 ミゲル・ラビオ
MF 11 ペレ・ミジャ
MF 14 ラモン・テラッツ
MF 18 シャルル・ピッケル
FW 9 ロベルト・フェルナンデス
FW 17 ジョフレ・カレーラス
FW 20 アントニウ・ロカ
監督
マノーロ・ゴンサレス
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります