世界ボクシング評議会（ＷＢＣ）バンタム級挑戦者決定戦（１１日・両国国技館）――同級２位の那須川天心（帝拳）が９回終了ＴＫＯで、世界２階級制覇の実績のある同級１位フアン・フランシスコ・エストラーダ（メキシコ）を破った。

那須川は昨年１１月にＷＢＣ同級王座決定戦で井上拓真（大橋）に敗れており、復帰戦を勝利で飾った。那須川の戦績は８勝（３ＫＯ）１敗。

自らの状況を「崖っぷち」と表現していた那須川。「勝つってうれしいですね」。難敵に勝利し、涙で顔をゆがませた。

ジャブと素早いステップを使って、エストラーダを翻弄（ほんろう）した。１回には左ボディーで相手をぐらつかせ、７回には右アッパーも交えて攻めた。８回終了時の採点は３者が那須川。９回を終わり、相手が棄権を申し入れ、ＴＫＯ勝ちとなった。

昨年１１月の初黒星を受け、名トレーナーの葛西裕一氏の指導を仰ぎ、苦手な近距離での対策を練ってきた。「神童」が追い込まれた状況から不退転の決意ではい上がった。

ＷＢＣバンタム級王座は５月に王者の井上拓が井岡一翔（志成）を迎えて防衛戦を行う。「リベンジの切符はつかんだ」と那須川。「天心復活」でバンタム級戦線が面白くなってきた。（荒井秀一）