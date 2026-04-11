インスタント袋麺ランキングで圧倒的な人気を誇る、サンヨー食品のロングセラー『サッポロ一番』。そのラインナップの中で、最初に発売された「サッポロ一番 しょうゆ味」（1966年発売開始）が2026年で発売60周年を迎え、浜田雅功が新CMに起用された。

「4月9日から全国で放送が開始された新CMの中で、浜田さんは『学校から帰ってきて、これつくって吉本新喜劇を観る』と語っていますが、実際にそれが小学校高学年くらいからのルーティンだったそうです。

CMのメイキング動画では、自身の食べ方のこだわりポイントとして『本来、手間かけて野菜切って炒めてとかやれば、もっと美味しくなるのはわかってるんですけど、小学校とか中学校とかその辺のときに、ぱっとご飯食べて遊びに行きたいわけですから。そこは唯一、卵だけ入れて、パッとつくってというのがこだわり』として、今現在も卵のみを入れて食べることがこだわりだそうです。個人的には麺は『硬め』が好きで、卵は2つ入れるのがベスト。テンションが上がったときは卵を3つ入れることもあるとか」（スポーツ紙記者）

サッポロ一番といえば、例年のように売上ランキングのベスト5に食い込むほど人気が高いのが1971年発売の「塩」と1968年発売の「みそ」。まさに売上のツートップを占める。だが、浜田がいちばん好きなのは「しょうゆ味」なのだという。

「その理由を聞かれた浜田さんは『（しょうゆは）潔いですよね。そのまま食っても美味いですよみたいな』と説明。しおも味噌も食べるものの、比率でいったら、しょうゆを食べることがいちばん多いとコメント。視聴者に向けて『しょうゆ味を食べたことない人いるんですか？ 変じゃない？ これずっとあるんですよ。とりあえず一回、騙されたと思て食べてもろていいですかね？』などと力説していました」

しょうゆ味のCMに出演した浜田に対して、Xでは

《浜ちゃん、醤油なん》

《浜ちゃんごめんなさい しょうゆ味食べた事ありません たぶん早速明日しょうゆ味食べます》

など、やはり「しょうゆ好きは意外」という反応が複数あがっているほか《ダウプラで松ちゃんも「サッポロ一番と言えば絶対しょうゆ！」と言ってたなぁ。こんなとこでも2人は同じなんや。泣ける。》などのコメントも寄せられている。

売上ランキングの常連「しお」「味噌」と違って、サッポロ一番の中ではやや存在感の薄い「しょうゆ味」。今回の浜田の激推し発言で人気が上がるかもしれない。