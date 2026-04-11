◆春季高校野球静岡県大会予選▽上位決定戦 聖隷クリストファー７−１掛川東（１１日・掛川球場）

新生・聖隷が好スタートを切った。春季高校野球静岡県大会予選・上位決定戦１試合が行われ、４月から田中公隆新監督（５１）が就任した聖隷クリストファーが掛川東に７―１で快勝した。センバツ大会後のＵ―１８日本代表候補強化合宿（３〜５日・関西圏）に参加したエース・高部陸（３年）が８回６安打１失点と好投。打線は６回に打者１０人で６点を奪い、逆転勝ちを収めた。県大会の組み合わせ抽選会は１４日に行われる。

高校ジャパン候補が、貫禄の投球を見せた。聖隷のエース高部が８回を１失点。「きょうは抑え気味に投げた。変化球中心にコントロール重視でいった」。２回に先制されたものの、最少失点でピッチングをまとめた。６回の１死一塁からは狙い通りのカーブで遊ゴロを打たせて、併殺で切り抜けた。

新たなスタートの日だった。同校の校長も務める上村敏正・前監督（６８）に代わって田中新監督が指揮を執った初の公式戦。「上村監督に勝つところを見せるのが一番の恩返しだと思う」と、高部。５番指名打者に入って４回に同点の口火となる三塁打を放ち、投打でチームを引っ張った。

３日から３日間、Ｕ―１８日本代表候補の合宿に参加した。全国から集まった猛者から様々なことを吸収した。昨夏甲子園で優勝した沖縄尚学のプロ注目左腕・末吉良丞（３年）からはカットボールの握りを教わった。「球数を減らす意味でも、１球で仕留められる小さい曲がり球が欲しかった」。強い向上心で同じ年の選手から貪欲に学び、スキルを磨き続けている。

高部が代表合宿に参加したため県高野連は特別措置として４日に予定されていたこのカードだけ１週間後のこの日に変更した。「大会で投げることが一番の調整になるので、すごくありがたかった」と感謝。合宿で持ち帰った“新球”などを試す絶好の機会となった。

昨春から夏、秋と３季連続県大会を制覇。今春は４季連続がかかる。「この春と夏に優勝して、５季に伸ばして終わりたい。春の準決勝か決勝では１５０キロもマークしたい」。高部が自己最速１４７キロから大台超えを目標に掲げる。今年も主役の座は譲らない。（塩沢 武士）