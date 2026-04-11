途中出場からわずか３分！ ジェフ27歳MFが衝撃ゴラッソ！
ジェフユナイテッド千葉は４月11日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンド第10節で、水戸ホーリーホックとホームで対戦した。
０−１のビハインドで迎えた75分、衝撃の同点弾が生まれる。スコアラーは３分前に前貴之に代わって投入された安井拓也だ。
河野貴志の縦パスを敵陣中央で呉屋大翔がワンタッチで落とす。これを安井がワントラップし、ペナルティエリア外から右足一閃。ゴール右上に突き刺した。
27歳のMFは第７節のFC東京戦以来の得点で、今季２点目をマークした。
その後は１−１のまま90分では決着が着かず、PK戦に突入。千葉は２−３で敗れた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】ジェフ安井の衝撃ゴラッソ！
０−１のビハインドで迎えた75分、衝撃の同点弾が生まれる。スコアラーは３分前に前貴之に代わって投入された安井拓也だ。
河野貴志の縦パスを敵陣中央で呉屋大翔がワンタッチで落とす。これを安井がワントラップし、ペナルティエリア外から右足一閃。ゴール右上に突き刺した。
27歳のMFは第７節のFC東京戦以来の得点で、今季２点目をマークした。
その後は１−１のまま90分では決着が着かず、PK戦に突入。千葉は２−３で敗れた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】ジェフ安井の衝撃ゴラッソ！