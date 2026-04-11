【PICKBOY】（茨城県 TAT フィフティーエイト歳）

お久しぶりのTATです。

弦を弾くときの手応えが好きで、プラスチックの硬いやつはもちろん、木もブラスもチタンも試しましたが、やっぱり最高なのはステンレスでした。しかも、0.6mm厚のヤツを3枚、瞬間接着剤で貼り付けて極厚仕様にしています。厚みがあった方が持ってて疲れにくい気がします。(写真には0.8mmの3枚重ねもありますが、これは厚すぎかな？)

ニッケル弦を弾いてる限りピックが削れることはありませんが、代わりに弦が削れます。特に酷いのが4弦で、巻線が徐々にツルツルになり限界を超えるとバラバラになってピックアップにくっついて掃除が大変になります。さすがに1回やって反省したので、今は限界を超える前に弦交換しますが。削れた弦は音もペショペショになるしね。今度ステンレスの弦を試してみようと思っています。

あと、瞬間接着剤でくっつけているので、落としたり衝撃を与えるとバラけます。演奏中にバラけるリスクもありますがやめられません。速弾きには向いてないかも…

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以前投稿頂いた24フレットストラトの変態具合には全ギタリストが一斉にひれ伏したというTATさんですが、今回の投稿でもドSなレシピが紹介されています。目的は何だ？どこに向かっているのだ？ただ、金属ピックにまだ見ぬ可能性を追い求める気持ちは分からなくもない。かくいう私もステンレスやカッパーに飽き足らず、チタンのピックにも手を出した。下2枚がチタン製。もはや気持ちは手裏剣使い。どんなに使っても絶対減りません。でも金属ピックって、往々にして意外と柔らかい音がしますよね。変にこすらないので倍音が控えめだからなのかな。（BARKS 烏丸哲也）

★皆さんの楽器を紹介させてください

「俺の楽器・私の愛機」コーナーでは、皆さんご自慢の楽器を募集しています。BARKS楽器人編集部までガンガンお寄せください。編集部のコメントとともにご紹介させていただきますので、以下の要素をお待ちしております。

（1）投稿タイトル

（例）必死にバイトしてやっと買った憧れのジャガー

（例）絵を書いたら世界一かわいくなったカリンバ

（2）楽器名（ブランド・モデル名）

（例）トラヴィス・ビーン TB-1000

（例）自作タンバリン 手作り3号

（3）お名前 所在 年齢

（例）練習嫌いさん 静岡県 21歳

（例）山田太郎さん 北区赤羽市 X歳

（4）説明・自慢トーク

※文章量問いません。エピソード／こだわり／自慢ポイントなど、何でも構いません。パッションあふれる投稿をお待ちしております。

（5）写真

※最大5枚まで

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