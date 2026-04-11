俳優の新木優子さん（32）が11日、俳優の中島裕翔さん（32）と結婚したことを所属事務所の公式サイトで発表しました。

公式サイトは「この度、新木優子が中島裕翔さんと結婚することをご報告させていただきます。これからも温かく見守っていただけますと幸いです」と発表。

また、直筆の署名とともに新木さんのコメントも掲載。今回の発表について、「このたび、私事ではございますが、人生の新たな節目を迎えることとなりました」と結婚について報告すると、「10歳で事務所に所属してから、数えきれないほどの素敵なご縁に恵まれて、自分らしくお仕事を続けることが出来ていることのありがたさを感じる日々です」と現在の心境を明かしました。

今後について新木さんは、「未熟ではございますが、これからも謙虚な姿勢を忘れず、一つひとつのご縁と日々の支えに感謝しながら歩んで行きたいと思います」とつづっています。

新木さんは、スカウトをきっかけに2008年デビュー。2015年にゼクシィ8代目CMガールに選ばれて 注目されると、ファッション誌『non-no』の専属モデルを8年間務めました。

そして、2021年には、中島さんも受賞した『ベストジーニスト』を初受賞。自身の公式Instagramのフォロワー数は450万人を超え、幅広い世代からの支持を集めており、2020年よりDIORのジャパンアンバサダーに就任。

俳優としても、2021年にドラマ『ボクの殺意が恋をした』葉山葵役、2024年には、映画『キングダム 大将軍の帰還』で摎（きょう）役を務めるなど、数々の作品に出演し、活躍しています。

実は新木さんと中島さんは、これまで何度も映画やドラマで共演。2017年に映画『僕らのごはんは明日で待ってる』で、恋人役を演じたほか、2018年にドラマ『SUITS／スーツ』、2020年に『SUITS／スーツ2』でも共演しています。