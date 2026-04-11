[4.11 J2・J3百年構想リーグ EAST-B第10節](長良川)

※14:00開始

主審:田邉裕樹

<出場メンバー>

[FC岐阜]

先発

GK 31 セランテス

DF 4 甲斐健太郎

DF 7 文仁柱

DF 27 羽田健人

DF 85 箱崎達也

MF 6 福田晃斗

MF 8 荒木大吾

MF 9 中村駿

MF 10 北龍磨

MF 77 山谷侑士

FW 17 川本梨誉

控え

GK 51 菅沼一晃

DF 5 加藤慎太郎

DF 40 平瀬大

MF 3 萩野滉大

MF 14 生地慶充

MF 19 松本歩夢

MF 39 泉澤仁

FW 18 ワッド・モハメッド・サディキ

FW 21 横山智也

監督

石丸清隆

[藤枝MYFC]

先発

GK 31 栗栖汰志

DF 2 永野修都

DF 3 鈴木翔太

DF 16 森侑里

MF 7 松木駿之介

MF 8 浅倉廉

MF 13 中村優斗

MF 14 三木仁太

MF 17 岡澤昂星

MF 30 芹生海翔

FW 11 真鍋隼虎

控え

GK 21 ジョーンズ・レイ

DF 4 中川創

DF 22 久富良輔

DF 25 中村涼

MF 23 梶川諒太

MF 26 河本大雅

FW 9 矢村健

FW 10 菊井悠介

FW 20 久保征一郎

監督

槙野智章