岐阜vs藤枝 スタメン発表
[4.11 J2・J3百年構想リーグ EAST-B第10節](長良川)
※14:00開始
主審:田邉裕樹
<出場メンバー>
[FC岐阜]
先発
GK 31 セランテス
DF 4 甲斐健太郎
DF 7 文仁柱
DF 27 羽田健人
DF 85 箱崎達也
MF 6 福田晃斗
MF 8 荒木大吾
MF 9 中村駿
MF 10 北龍磨
MF 77 山谷侑士
FW 17 川本梨誉
控え
GK 51 菅沼一晃
DF 5 加藤慎太郎
DF 40 平瀬大
MF 3 萩野滉大
MF 14 生地慶充
MF 19 松本歩夢
MF 39 泉澤仁
FW 18 ワッド・モハメッド・サディキ
FW 21 横山智也
監督
石丸清隆
[藤枝MYFC]
先発
GK 31 栗栖汰志
DF 2 永野修都
DF 3 鈴木翔太
DF 16 森侑里
MF 7 松木駿之介
MF 8 浅倉廉
MF 13 中村優斗
MF 14 三木仁太
MF 17 岡澤昂星
MF 30 芹生海翔
FW 11 真鍋隼虎
控え
GK 21 ジョーンズ・レイ
DF 4 中川創
DF 22 久富良輔
DF 25 中村涼
MF 23 梶川諒太
MF 26 河本大雅
FW 9 矢村健
FW 10 菊井悠介
FW 20 久保征一郎
監督
槙野智章
※14:00開始
主審:田邉裕樹
<出場メンバー>
[FC岐阜]
先発
GK 31 セランテス
DF 4 甲斐健太郎
DF 7 文仁柱
DF 27 羽田健人
DF 85 箱崎達也
MF 6 福田晃斗
MF 8 荒木大吾
MF 9 中村駿
MF 10 北龍磨
MF 77 山谷侑士
FW 17 川本梨誉
控え
GK 51 菅沼一晃
DF 5 加藤慎太郎
DF 40 平瀬大
MF 3 萩野滉大
MF 19 松本歩夢
MF 39 泉澤仁
FW 18 ワッド・モハメッド・サディキ
FW 21 横山智也
監督
石丸清隆
[藤枝MYFC]
先発
GK 31 栗栖汰志
DF 2 永野修都
DF 3 鈴木翔太
DF 16 森侑里
MF 7 松木駿之介
MF 8 浅倉廉
MF 13 中村優斗
MF 14 三木仁太
MF 17 岡澤昂星
MF 30 芹生海翔
FW 11 真鍋隼虎
控え
GK 21 ジョーンズ・レイ
DF 4 中川創
DF 22 久富良輔
DF 25 中村涼
MF 23 梶川諒太
MF 26 河本大雅
FW 9 矢村健
FW 10 菊井悠介
FW 20 久保征一郎
監督
槙野智章