お笑いコンビ「ハライチ」の岩井勇気（39）が11日放送のフジテレビ系「ミキティダイニング」（土曜前11・00）に出演。妻でタレントの奥森皐月（21）について語った。

23年に当時19歳だった奥森との結婚を発表した岩井。お笑いコンビ「品川庄司」の庄司智春が「独身だった時と結婚した後で何か変化とかありました？」と聞くと、「夜中遊びに行かなくなったくらいじゃないですかね。毎日麻雀打ってたんで。朝4〜5時くらいまでは」と話した。

現在は休みの日は奥森とよく出かけるという。「美術館行ったり、買い物行ったり」と説明。庄司が「いいよね。今2人の時間が楽しい時期だから」と新婚生活について話すと、岩井は「楽しいですね」と笑顔を浮かべた。

タレントの藤本美貴は「奥さんのどんなところが好きなんですか？」と質問。岩井は「めちゃくちゃ言ったことに対して考えてくれますね。“きょうこんなことあって”みたいなモヤモヤしたこととかをちゃんと考えてくれる」と答えた。

岩井と奥森は18歳差。藤本が「18歳離れていたらかわいくてたまらないですか？」と口にすると、澤部佑は「18！？」と年の差にびっくり。岩井は「なんで改めて強調してくる？」とツッコんだ。