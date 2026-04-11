アイドルグループ「#Mooove!」の新メンバー・織莉叶（おりと）が3月30日発売の「週刊プレイボーイ」に登場し、アザーカット5点が公開された。

#Mooove!・織莉叶

#Mooove!・織莉叶

織莉叶は、 #Mooove!のメンバーで白色を担当。2025年12月13日（土）に開催されたグループ史上最大キャパシティとなるLINE CUBE SHIBUYAでのツアーファイナル公演で、新メンバーとしてお披露目された。同公演は会場を巻き込んだ熱気に包まれ、グループとしての勢いを強く印象付けるステージとなった。

さらに、5月23日（土）にはZepp Shinjukuでグループ結成3周年記念ワンマンライブの開催も控えており、大きな注目を集めている。

織莉叶 コメント

◆週刊プレイボーイ掲載おめでとうございます！

ありがとうございます！

#Mooove!に所属して初めての雑誌掲載で、とてもワクワクしています！

久しぶりの雑誌撮影でとても緊張しましたが、楽しく、私らしく撮影していただけたと思っています。

いつも応援してくださってる方々にも見てもらえるのが楽しみです！

◆今回の撮影の中で特にお気に入りの衣装やカットについて教えてください。

今回5着の衣装を着させていただいたのですが、白の衣装のレースのトップスは、私が提案して選んでいただきました！

まさか、採用してもらえると思わなかったので、うれしかったです笑

5着とも系統が違う衣装なので、いろんなシーンの織莉叶さんが見れるのが注目ポイントです！

◆”織莉叶”って変わったお名前ですが名前の由来があるんですか？

名前だけで織莉叶（おりと）なのですが、漢字に意味があって、｢皆に愛されて夢を叶える｣という意味があると勝手に言ってます！笑

事務所の方につけていただいたので本当のところは分かりません….笑

ちなみに発音はラーメンの具の”なると”と同じ発音です！

◆今回の掲載を通して初めて織莉叶さんに出会う方、そして日頃から応援してくださっている皆さんへメッセージをお願いいたします。

#Mooove!に所属して、こんなに早く雑誌掲載していただけること、とても嬉しく思ってます。日頃応援してくださってる皆のおかげで、やりたいお仕事をさせていただけてます。

本当にありがとうございます。今回の雑誌掲載を通して、初めて出会う方も、ずっと応援してくださってる方も、楽しんでいただけたら嬉しいと思います。

また、#Mooove!は5月23日に3周年ライブを開催させていただくことになりました！

新メンバーとして初めて周年ライブに参加させていただくので、とても緊張しますが、皆さんにとびっきり楽しんでいただける1日にしますので、是非遊びに来てください！

また、週刊プレイボーイさんに呼んでいただけるよう、#Mooove!の織莉叶としても、個人としても頑張りますので、よろしくお願いします！

＜プロフィール＞

通称「おりにゃ」。白色担当でありながら“黒猫担当”を自称。

高校時代から「本気で猫になりたい」と公言するほどの猫気質で、20時間睡眠の経験を持つなど、自由気ままな性格も魅力のひとつ。

©三瓶康友／SUEISHA2026

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