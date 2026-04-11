3人組ロックバンド「Saucy Dog（サウシードッグ）」の石原慎也（Vo／Gt）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! Saucy LOCKS!」（毎週火曜 23:08頃〜）。4月7日（火）の放送では、新学期を迎えた番組の「授業内容」の紹介とともに、自身の近況について語りました。

パーソナリティの石原慎也（Saucy Dog）

石原：さぁ、4月に入ったということで、SCHOOL OF LOCK!は新学期に突入しました！まずは、僕がやっているSaucy LOCKS!について、軽く授業内容を紹介したいと思います。僕がSCHOOL OF LOCK!で担当するのは、「普通の講師」です！普通のことだよ？ マジで（笑）。みんな忘れているかもしんないけどさ、俺がいつもヘラヘラしてるから、ふざけた先生だと思ってるかもしれないけど（笑）。でも僕は、生徒のみんなの身の回りで起きた「普通の出来事」とか、「普通にしんどいな」と思ってる子の話を聞いたり、なんでもない「普通」のことをお話ししたり。あとは「普通にけしからん」こととかもあるじゃない？ たまにね。これもやっぱり先生として、みんなの先輩だからね。俺もSCHOOL OF LOCK!の生徒だったから、先輩として、やっぱり叱んないといけない時があんの。……ほんとは違うよ？ 叱りたくない時もあるよ。「普通に羨ましいな」とか思ったりさ。でも一応先生として、そういうけしからん話を聞いて「けしからん！」って叱ったりとか、そういうこともします。生徒の「普通」を受け止める授業、それが「普通の講師」です！そんな僕の、最近の「普通の話」なんですけども。僕、歯の矯正をしまして、ところどころ。もしかしたら滑舌悪くない？ 矯正してるには良いほうだと思うんだけど、我ながらね。たまにあるかもしれないっすけど、「歯ガッチガチなんだな」「歯、ギチギチにしてんだろうな」って思ってください。どの行が1番しんどいか？ 五十音言っていって、いいっすか？ 五十音いきます！あ、い、う、え、お、か、き、く、け、こ、さ、し、す、せ、そ……ここだ〜！……じゃないのよ（笑）。でもね、「たちつてと」とかも、まあまあ言えるっちゃ言えるんだけどさ。その前後の文字によって言いづらかったりとかするわけだから。「ろ」とかが入ってると、内側にも器具が入ってるから、「ろ」の時に当たるから、変な感じになっちゃったりする。



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