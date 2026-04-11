脳内出血で療養中の清原翔、笑顔の近影ショット公開 ファン喜び「元気をもらえます！」「疲れが吹き飛ぶ」
2020年6月に脳内出血を発症し現在療養している俳優・清原翔（33）が10日、自身のインスタグラムを更新し、近影を公開した。
【写真】「笑顔の花で満開！」山下涼平らとのショットを公開した清原翔
清原は「やっと涼平に会えました安心してください相変わらず仲良いです！」とコメントを添え、『MEN'S NON-NO』でともにレギュラーモデルを務めた山下涼平らとの写真を投稿し、満面の笑顔を浮かべている。
この投稿にファンからは「笑顔の花で満開」「素敵な笑顔のシェアありがとうございます」「きよたんがうれしそうでなにより」「毎日つらく落ち込むことが多いですが、その笑顔に元気をもらえます！」「仕事で疲れてたけど、疲れが吹き飛ぶ笑顔、ありがとうございます」などのコメントが続々と届いている。
清原は、ファッション誌『MEN'S NON-NO』の専属モデルとしてキャリアをスタート。17年、本格的に俳優活動を開始し、19年に出演したNHK連続テレビ小説『なつぞら』で注目を集める。その他の出演作として、映画『HiGH&LOW THE MOVIE 2 END OF SKY』（16年）、ドラマ『兄に愛されすぎて困ってます』（17年）、ドラマ『警視庁いきもの係』（17年）、など。
2020年に脳内出血を発症してからは、治療とリハビリに専念しており、24年5月には約4年ぶりに“顔出し”で近影を公開し、多くのファンの歓喜を呼んだ。
【写真】「笑顔の花で満開！」山下涼平らとのショットを公開した清原翔
清原は「やっと涼平に会えました安心してください相変わらず仲良いです！」とコメントを添え、『MEN'S NON-NO』でともにレギュラーモデルを務めた山下涼平らとの写真を投稿し、満面の笑顔を浮かべている。
この投稿にファンからは「笑顔の花で満開」「素敵な笑顔のシェアありがとうございます」「きよたんがうれしそうでなにより」「毎日つらく落ち込むことが多いですが、その笑顔に元気をもらえます！」「仕事で疲れてたけど、疲れが吹き飛ぶ笑顔、ありがとうございます」などのコメントが続々と届いている。
2020年に脳内出血を発症してからは、治療とリハビリに専念しており、24年5月には約4年ぶりに“顔出し”で近影を公開し、多くのファンの歓喜を呼んだ。