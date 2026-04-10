タレントのマツコ・デラックスが１０日放送のテレビ朝日系「マツコ＆有吉かりそめ天国２時間ＳＰ」（金曜・午後８時）を首の手術後の療養のため欠席。代役として、お笑いタレントの大久保佳代子とお笑いコンビ「タイムマシーン３号」の関太、山本浩司の３人が出演した。

この日の番組冒頭、スタジオに集った３人に対し、ＭＣの有吉弘行は「マツコさん１人（の代役）に３人いるという。代わりが３人必要なんだよな」と笑いながら話すと、大久保は「３人でかからないと、これは」ときっぱり。

大久保は有吉とマツコに対して「でも、お２人とも年齢が年齢なんでね。、早かれ遅かれ、こういう時は来るのかなと思って、準備はして…」と続けたが、有吉は「俺らより年上でしょ！」とツッコんでいた。

マツコは２月９日放送のＴＯＫＹＯ ＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）に入院先から電話出演。３日ほど前に首の脊髄を手術して入院中であることを報告し「脊髄をね、首の脊髄が圧迫されちゃって、手足にしびれが出ちゃって、病院に行ったら『急いで手術をした方がいい』と言われて、すでに手術が終わって、入院しているのよ」と説明していた。

それ以来、生放送の「５時に夢中！」は９週連続。日本テレビ系「月曜から夜ふかし」（月曜・午後１０時）は３月１６日の放送回から４週連続のお休みとなっている。