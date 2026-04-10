この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

元中学校教師が解説、子どもの「三日坊主」は親の関わり方が原因？何事も続かない子を変えるための3ステップ

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

思春期の子育てアドバイザー・道山ケイ氏が、自身のYouTubeチャンネル「思春期の子育てCh【元中学校教師道山ケイ】」で、「【三日坊主の原因】何をやっても続かない子を変える方法３STEP」と題した動画を公開。子どもが物事を続けられない根本的な原因とその対処法について解説した。



動画は「習い事も勉強も最初はやるが長続きしない。少し難しくなるとすぐに『やめたい』と言い出す」という保護者からの相談を取り上げるところから始まる。道山氏は、子どもが三日坊主になってしまう原因として「愛情バロメーターが低い」「やりたいことと合っていない」「ストレス耐性が弱い」という3点を挙げた。



特に重要なのが「愛情バロメーター」であると道山氏は指摘する。これは親からの愛情が子どもに的確に届いているかを示す指標で、この数値が低いと子どもは気力がなくなり、嫌なことがあるとすぐに投げ出してしまう傾向があるという。また、本人が本当にやりたいことではない場合や、困難を乗り越える「ストレス耐性」が育っていない場合も、物事を継続するのは難しいと説明した。



対処法として道山氏は、「1ヶ月は考えさせてからやめさせる」という方法を提案。思春期の子どもは気持ちが変わりやすいため、すぐにはやめさせず、かといって嫌々続けさせるのは「時間の無駄」であるため、一定の冷却期間を置くことが重要だという。その上で、本当にやりたいことが見つかれば自然と続けられるはずだと述べた。



根本的な解決策として、道山氏は「ストレス耐性」を鍛えることを推奨。そのためには、まず親が子どもの求めることに応え「愛情バロメーター」を高めること、そして無理のない範囲で少し嫌なことにも挑戦させ、乗り越える経験を積ませることが大切であると結論付けた。