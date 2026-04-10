“手芸にハマる”北川景子、新作の手作りバッグを披露「すご!!」「かわいいですね〜」 娘のレッスンバッグにもちょうどいいサイズ感
2児の母で俳優の北川景子（39）が9日、自身のXを更新。「『COTTON TIME』5月号ではパッチワークトートに挑戦しました」と報告し、初夏に映えるグリーンリーフの布をつなぎ合わせた、パッチワークの手作りバッグを披露した。
【写真】「すご!!」「かわいいですね〜」布をつなぎ合わせたパッチワークの手作りトート披露の北川景子
長女（5）の入園グッズ作りを機に2024年秋、久しぶりにミシンに触れ、再びハンドメイドに“沼った”北川。自身のXでは、ポーチやトートバッグ、ポシェット、ワンピースなど、手作りした作品をたびたび紹介して話題を呼び、昨年8月からは隔月刊手芸雑誌『COTTON TIME』（主婦と生活社）で連載を担当している。
パッチワークは、かねてから教わりたいと思っていたそう。10センチ角ほどの長方形の生地をミシンで縫い合わせていくパッチワークで細かい作業が多かったが、トートは2時間半で完成。連載のインタビューでは、学校の保護者会のプリント入れや、長女のレッスンバッグにもちょうどいいと話していた。
この日の投稿では、「ぜひご覧ください！」と雑誌をアピールするとともに、完成したバッグを手にしたオフショットをアップ。
また、「新生活が始まりましたね」と語りかけるようにつづり、「娘は年長になり幼稚園最後の年となりました。大切に過ごしたいです」と母の顔をのぞかせていた。
コメント欄には「すご!!」「パッチワークトート！さすがです」「かわいいですね〜」「こだわり抜いて制作されてとても可愛いですね」「手作りの温かさが伝わってくる作品ですね」「生活を楽しんでいて本当に素敵です」「なんでもできるママ！羨ましい」「年長さん 進級おめでとうございます」「幼稚園最後の年、素敵な思い出をたくさん作ってね」「オフショも素敵なお花の写真もありがとうございます!!」など、さまざまな反響が寄せられている。
北川は2016年1月、アーティストのDAIGO（48）と結婚。20年9月に長女、24年1月に長男（2）の誕生を報告した。
【写真】「すご!!」「かわいいですね〜」布をつなぎ合わせたパッチワークの手作りトート披露の北川景子
長女（5）の入園グッズ作りを機に2024年秋、久しぶりにミシンに触れ、再びハンドメイドに“沼った”北川。自身のXでは、ポーチやトートバッグ、ポシェット、ワンピースなど、手作りした作品をたびたび紹介して話題を呼び、昨年8月からは隔月刊手芸雑誌『COTTON TIME』（主婦と生活社）で連載を担当している。
この日の投稿では、「ぜひご覧ください！」と雑誌をアピールするとともに、完成したバッグを手にしたオフショットをアップ。
また、「新生活が始まりましたね」と語りかけるようにつづり、「娘は年長になり幼稚園最後の年となりました。大切に過ごしたいです」と母の顔をのぞかせていた。
コメント欄には「すご!!」「パッチワークトート！さすがです」「かわいいですね〜」「こだわり抜いて制作されてとても可愛いですね」「手作りの温かさが伝わってくる作品ですね」「生活を楽しんでいて本当に素敵です」「なんでもできるママ！羨ましい」「年長さん 進級おめでとうございます」「幼稚園最後の年、素敵な思い出をたくさん作ってね」「オフショも素敵なお花の写真もありがとうございます!!」など、さまざまな反響が寄せられている。
北川は2016年1月、アーティストのDAIGO（48）と結婚。20年9月に長女、24年1月に長男（2）の誕生を報告した。