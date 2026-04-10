「2等身のあゆ」浜崎あゆみ、キンタロー。との“Wあゆ”ショットを公開！ 「そっくり」「ayu公認やんね！」
歌手の浜崎あゆみさんは4月9日、自身のInstagramを更新。コンサートで豪華なサプライズがあったことを明かし、反響が寄せられました。
【写真】浜崎あゆみ＆キンタロー。のWあゆショット
この投稿にキンタロー。さんは「ありがとうございました すごい写真です あゆ様のお顔から首までが私の顔です これはノンフィクションです！」「2等身のあゆとして引き続き応援していきます ありがとうございました」とコメント。
ファンからは「キンタロー ayu公認やんね！」「まぢで遠近法ですか？の顔の大小笑」「あゆの顔の小ささが目立ちすぎる」「キンタロー、はやっぱりあゆちゃんにそっくり！」「1枚目のインパクトすご！笑」「やりたい放題で笑った」などの声が寄せられています。
(文:熱帯夜)
【写真】浜崎あゆみ＆キンタロー。のWあゆショット
「あゆの顔の小ささが目立ちすぎる」浜崎あゆみさんは「アンコールでサプライズがありまして」とつづり、4枚の写真を投稿。お笑い芸人たちとの集合ショットや、浜崎さんにふんしたキンタロー。さんとのツーショットなどです。「気志團さんからのビデオメッセージが始まり、次にかまいたちさん(何故かお二人とも原色アロハシャツみたいなん着てらして、それが気になりすぎて内容入ってこなかった)からもメッセージをいただき、お忙しい中、本当に有難うございました」「からのー！みなみかわさんがポップアップでマイク持って登場されて 芸人さん達を連れて来て下さったと」とサプライズの内容も明かしています。
ファンからは「キンタロー ayu公認やんね！」「まぢで遠近法ですか？の顔の大小笑」「あゆの顔の小ささが目立ちすぎる」「キンタロー、はやっぱりあゆちゃんにそっくり！」「1枚目のインパクトすご！笑」「やりたい放題で笑った」などの声が寄せられています。
「まだまだ周年month続きますので、宜しくお願い致します！！！」同日、ダンサーやスタッフたちとの集合ショットも公開した浜崎さん。「凄まじい映画を観ているようだったとの感想を沢山いただいて感無量です。まだまだ周年month続きますので、宜しくお願い致します！！！」とこれからのツアーライブへの意気込みを語っています。今後の投稿にも注目したいですね。
(文:熱帯夜)