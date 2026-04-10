千葉ロッテマリーンズは、6月20日の楽天戦（ZOZOマリンスタジアム）で「TEAM26デー」を開催し、球団OBの久保康友氏が来場すると発表した。当日は球場外周で写真撮影会やトークショーを実施するほか、試合前セレモニーにも登場する。

「TEAM26デー」は、2006年に発足した球団公式ファンクラブ「TEAM26」の20周年を記念し、2026年度TEAM26有料会員をはじめ、千葉ロッテマリーンズを応援するファンへ感謝の気持ちを込めて各種企画を実施するイベント。当日はOBが来場し、球場外周ステージにてトークショーや写真撮影会を行う。

4月3日から5日に開催した同イベントには清水直行氏、竹原直隆氏、今江敏晃氏、成瀬善久氏、内竜也氏が来場、今後の開催では、5月1日に小林雅英氏、6月10日に岡田幸文氏、大嶺祐太氏、加藤翔平氏、6月20日に久保康友氏が来場予定。また、TEAM26の20周年アンバサダーに就任している内竜也氏は、本イベントの全日程に来場予定となっている。

久保氏は「TEAM26、20周年おめでとうございます。今回このようなイベントに皆様と御一緒させていただけて大変光栄です。またこのような機会を与えてくださり球団関係者の皆様に感謝いたします。マリーンズはプロ野球生活をスタートさせた場所と共に日本一にもなった特別な球団です。当日は、熱い思いを振り返りながら素晴らしい時間を共有できることを楽しみにしています」とコメントを寄せた。